Mads Mikkelsen parle de son rôle de Grindelwald – The Chihuahua News – Entre les lignes

Gellert Grindelwald changera de visage, pour la troisième fois, dans Fantastic Animals 3. Si dans le premier opus il a été joué pour presque toutes les images de Colin Farrell pour, dans une dernière torsion du scénario, révéler la véritable apparence du méchant , celui de Johnny Depp, dans ce troisième le personnage changera à nouveau d’acteur, en l’occurrence pour des raisons sans rapport avec l’histoire.

Mads Mikkelsen remplace Depp, contraint de se retirer du projet en raison de ses problèmes juridiques avec son ex-femme Amber Heard, et l’acteur danois, star de la série acclamée Hannibal et de films tels que The Hunt ou le Récemment oscarisé Another Round – et qui vient de signer pour Indiana Jones 5 – met en lumière la façon dont il aborde ce formidable défi et comment, malgré la prolongation de l’ombre et du départ controversé de Depp, il espère s’approprier le rôle.

«Personne ne veut que j’aille là-bas et que j’essaie de copier quoi que ce soit, ce serait un suicide créatif instantané, surtout quand cela a été fait auparavant et de manière magistrale. Nous voulons donc tous trouver un chemin différent », assure Mikkelsen dans une interview à Collider dans laquelle, en tout cas, il prévient que dans ce troisième volet de la saga il faudra construire« un pont »entre ce que Depp’s Grindelwald et son incarnation du méchant.

«Et ce pont doit être trouvé ensemble, que ce soit un certain aspect ou une certaine attitude dans certaines situations, mais vous devez en faire le vôtre. Tout le reste serait tout simplement stupide d’un point de vue créatif », dit-il.

David Yates, qui a déjà réalisé les deux premiers opus de ces préquelles de Harry Potter, Fantastic Beasts and Where to Find Them (2016) et Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald (2018), réalise également ce troisième film qui, avec un scénario de JK Rowling avec Eddie Redmayne (Newt Scamander) et Jude Law (Albus Dumbledore) aux côtés de Mikkelsen sortira en salles le 15 juillet 2022.

Source: Cependant