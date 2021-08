Mae Whitman de Good Girls révèle qu’elle est pansexuelle tout en partageant son amour pour The Owl House de Disney

Sur Instagram, Mae Whitman a partagé un message qui comprenait à la fois le message ci-dessus et celui ci-dessous, tout en jetant également d’autres photos, dont plusieurs autres de Owl House’s Amity avec Luz Noceda (exprimé par Sarah-Nicole Robles). À la fois des captures d’écran d’épisodes et des dessins réalisés par des fans… parce qu’il y a BEAUCOUP de fan art consacrés aux personnages, célébrant leur adorable et leur relation naissante. Mais bien que ce soit toujours formidable de voir Whitman donner un peu d’amour à Amity, cette vitrine particulière est d’autant plus festive pour l’actrice qui exprime sa vraie personnalité non seulement aux fanatiques de Owl House, mais au monde en général.