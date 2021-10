Maestro Debashish Chaudhuri : Une star parmi la diaspora indienne à l’étranger

De toute évidence, le maestro Chaudhuri est un chef symphonique avec un mélange, une profondeur et un tempérament très originaux et une énorme échelle de répertoire qui rend sa présence sur le podium distinctive. (Crédit d’images : Debashish Chaudhuri)

Par (Mme) Amb Narinder Chauhan

A peine avais-je débarqué à Prague en juillet 2018, en tant qu’ambassadeur de l’Inde, que la visite d’État du président de l’Inde était prévue. Il a été décidé, entre autres, que le président s’adresserait à la communauté indienne, en plus des engagements habituels de gouvernement à gouvernement. Comment l’animer ? Le nom du maestro indo-tchèque Debashish Chaudhuri a été donné. J’ai demandé une rencontre avec le maestro. Le reste appartient à l’histoire.

Moins de cinq minutes après ma rencontre avec M. Debashish Chaudhuri, beaucoup plus jeune pour moi, j’ai réalisé qu’il n’était pas un Indien ordinaire. J’étais face à face avec un artiste très intelligent, dynamique, suave, sensible et très prometteur, qui portait sa renommée à la légère.

Né en 1975 à Calcutta en Inde, Debashish Chaudhuri a été le premier Indien à étudier au Conservatoire de Prague et à l’Académie de musique Chigiana de Sienne, en Italie, avec Gianluigi Gelmetti dont les mentors comprenaient Sergiu Celibidache, Franco Ferrara et Hans Swarovsky. Chaudhuri est le seul Indien à avoir étudié à l’académie depuis Zubin Mehta. Il a remporté le Concours de direction d’orchestre de Lausanne, en Suisse, en 2004 et un an plus tard, il a été le premier Indien parmi les finalistes du prestigieux Concours de direction d’orchestre de Besançon, restant depuis professionnellement actif en Europe centrale. Il a travaillé avec plusieurs grands orchestres européens tels que BBC Wales, Prague Philharmonia PKF, Brno Philharmonic, Czech Chamber Orchestra Pardubice, Plzen Radio Symphony, South Bohemian Chamber Philharmonic, Karlovy Vary Symphony, Hradec Kralove Philharmonic, Zlin Philharmonic, Moravian Philharmonic, State Philharmonique Zilina et autres.

Malgré ses pré-engagements, le maestro Chaudhuri a consacré son cœur, son âme et son temps à la planification, à la chorégraphie et à l’exécution du spectacle pour le président indien comme si sa vie en dépendait. Il me contacterait pour sonder ses idées – il n’en avait pas besoin – j’avais remis l’affaire entièrement entre ses bonnes mains.

Et la magie qu’il a créée. Lorsque le président indien est arrivé à l’événement, tout le monde a chanté l’hymne national indien joué par l’orchestre classique occidental complètement étranger du maestro. Après mon discours de bienvenue et le discours du Président, tout le monde était surpris. Quatre ressortissants tchèques intelligents, deux femmes et deux hommes, sont venus se tenir juste devant le président et ont chanté de vieilles chansons de Bollywood sur la musique de Chaudhuri. À la fin, tout le monde était debout. Même avant la fin de l’événement, la performance était devenue virale sur les réseaux sociaux à travers les continents ! Avec quelle imagination le maestro Chaudhuri a chorégraphié la performance, avec son doigt entièrement sur le nerf des invités de marque. Cette réunion et d’autres réunions et visites de sites méticuleusement tenues ont profondément marqué la délégation présidentielle lors de la visite d’État. Après son retour en Inde, Sanjay Kothari, le secrétaire du président m’a appelé et m’a dit : « le président souhaite vous féliciter pour une visite sans faille ».

Avant la visite d’État, lors de la cérémonie de hissage du drapeau du jour de l’indépendance de l’Inde, le maestro Chaudhuri m’a entendu parler des événements Bapu@150 prévus. Il a immédiatement eu l’idée de faire une série de concerts pour diffuser les enseignements du Mahatma. J’ai mis tout mon poids derrière lui. Au cours de l’année suivante, quatre concerts spéciaux ont eu lieu dans quatre villes, dont Prague et Karlovy Vary, devant un public emballé. Le message de Bapu a été fort et clair.

Gurudev Tagore est un autre Indien connu des Tchèques. Il avait visité le pays et donné des conférences. Son buste a été installé sur une place de Prague, la place Thakurova, où la communauté bengalie d’Inde et du Bangladesh se réunit chaque année en mai, le mois de la naissance de Gurudev. Les enseignements de Tagore sont également devenus le leitmotiv des concerts du maestro. Encore une fois, je n’ai pas hésité à soutenir les nobles efforts du maestro pour le premier Asiatique à avoir remporté le prix Nobel de littérature ! Quel moyen de répandre la pensée indienne que par le biais d’un médium que le public occidental comprend le mieux, la musique classique occidentale.

De toute évidence, le maestro Chaudhuri est un chef symphonique avec un mélange, une profondeur et un tempérament très originaux et une énorme échelle de répertoire qui rend sa présence sur le podium distinctive. Outre le répertoire régulier, il explore avec passion des musiques soit inspirées de l’Inde et de l’Asie, soit écrites par des compositeurs asiatiques. Cela lui a permis de créer plusieurs programmes et enregistrements originaux acclamés par la critique, tels que les concerts Colors of Asia, les concerts commémoratifs très acclamés de Rabindranath Tagore ainsi que Mahatma Gandhi, qui présentaient tous deux des œuvres symphoniques rares liées à l’Inde. Maestro Chaudhuri est membre de l’organe directeur du Festival de musique Antonin Dvorak ainsi que du Festival international Talentinum. Il a emmené le Martinu Czech Philharmonic en tournée en Inde en tant que premier orchestre tchèque en Inde après 57 ans ! Ces tournées ont eu lieu en 2016 et 2018.

En 2021, son nouveau CD contenait entre autres, la première mondiale d’une œuvre perdue et oubliée, Liebeslieder von Rabindranath Thakur, composée par le compositeur tchèque JB Foerster en 1915, a été remarquée par les prestigieuses critiques de disques de la BBC à Londres et saluée comme un véritable Découverte. En 2021, un autre CD a également été publié par le maestro Chaudhuri enregistré à la BBC contenant une autre série de premières des œuvres maintenant presque oubliées de John Mayer, le légendaire compositeur de Calcutta qui, au début des années 1950, est devenu le premier violoniste non européen à un grand Orchestre symphonique anglais professionnel. Mayer était également un élève de Mehli Mehta, qui était le père de Zubin Mehta.

Les Indiens à l’étranger sont un atout. Ils peuvent ouvrir des portes. Quelques jours après mon arrivée, une interview d’une page entière de moi, avec ma photo grandeur nature, a été publiée dans un journal tchèque local, facilitée par le Bharat Sangh, une organisation communautaire indienne. Par la suite, lors du tête à tête avec le président tchèque M. Milos Zeman lors de la cérémonie de remise des lettres de créance, ce dernier m’a félicité à plusieurs reprises pour l’entretien dont il tenait une copie à la main. J’étais arrivé. L’Organisation m’a également aidé à dresser une liste d’Indiens éminents dans tous les secteurs et régions du pays, qui sera ensuite abordée par le président indien. C’est lors de cet événement que le maestro devait tisser sa magie.

Alors que je terminais mon mandat, j’ai reçu un message de l’Inde sollicitant des suggestions pour le Prix de la diaspora indienne pour 2021 ; Je n’ai pas hésité à nommer le maestro Chaudhuri pour le prix Pravasi Bharatiya Samman, dans le domaine de l’art et de la culture. En vérifiant auprès de mes collègues à Delhi, on m’a dit que la candidature avait été « très bien accueillie », le domaine étant si rare parmi la diaspora ! Je savais que c’était un gagnant.

Peu de temps après avoir reçu le prestigieux Pravasi Bharatiya Samman du président de l’Inde pour sa contribution et ses réalisations musicales, le maestro Debashish Chaudhuri a également reçu la Médaille nationale tchèque du mérite du ministère des Affaires étrangères de la République tchèque pour sa contribution à la diplomatie. .

Le maestro met son talent et son rayonnement au service de la philanthropie. En 2006, il a commencé une série de concerts caritatifs pour la Journée internationale des malvoyants dans le cadre du Lions Club, qui en est maintenant à sa 15e année. J’ai eu l’occasion d’assister au concert caritatif qu’il a fait pour le Sri Lanka, à la demande du ministère tchèque des Affaires étrangères. Maestro Chaudhuri soutient également une variété d’autres organisations caritatives et parraine même personnellement un étudiant indien chaque année pour étudier la musique supérieure en République tchèque pour une durée limitée. Il est marié à la pianiste tchèque Jana et ses parents vivent toujours à Calcutta, en Inde, tandis que son frère est un célèbre peintre des beaux-arts de Denver, au Colorado.

Maestro Chaudhuri est un joyau indien rare à l’étranger et un atout inestimable de l’Inde à l’étranger. Quoi de mieux pour rapprocher les nations que par le biais du genre musical qu’elles comprennent le mieux ! Les autorités indiennes feraient bien de suivre l’évolution future de la carrière du maestro Debashish Chaudhuri et d’accorder une reconnaissance appropriée à ses contributions substantielles.

(L’auteur est un ancien ambassadeur de l’Inde en République tchèque. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.