Maestro Willie Dixon obtient son propre succès

Le grand Willie Dixon est à juste titre vénéré pour les centaines de chansons de blues vintage qu’il a écrites, ses innombrables productions pour d’autres et ses nombreuses apparitions en tant que musicien invité. Alors qu’il a été signé par Chess Records en tant qu’artiste à part entière, son emploi du temps haletant en tant que compositeur, producteur et sideman a quelque peu restreint sa propre activité d’enregistrement. « Little Red Rooster », « Hoochie Coochie Man », « Spoonful », « I Just Want To Make Love To You » et bien d’autres extraits de son recueil de chansons témoignent de son influence indélébile.

Mais au début de l’automne 1955, le futur Rock and Roll Hall of Famer connaît son seul succès de singles aux États-Unis en son propre nom. Ironiquement, c’était avec une chanson qu’il n’avait pas écrite lui-même. “Walking The Blues” était un délicieux blues mid-tempo composé par Champion Jack Dupree et Teddy McRae. Dupree, la figure de proue du blues de la Nouvelle-Orléans, a sorti sa propre version de la chanson juste avant celle de Dixon, et une bataille de charts a commencé dans laquelle les deux artistes ont réussi.

“Walking The Blues” de Dupree, sorti sur King, a été attribué à Jack Dupree et à M. Bear, l’identité d’enregistrement de son co-auteur et pianiste vedette McRae. Il est entré dans les listes de R&B les plus vendues en magasin et les plus jouées par les jockeys de Billboard le 20 août 1955 et a atteint la 6e place en 11 semaines.

Dixon a reproduit le rythme de marche, la voix parlée et les caractéristiques du piano de l’original, ce dernier a joué sur son interprétation de Lafayette Leake. Willie’s Checker 45 a fait ses débuts lors de la course aux charts de Dupree, sur une autre liste R&B de Billboard, Most Played In Juke Boxes, le 10 septembre.

Écoutez la liste de lecture Blues Classics de uDiscover Music.

Trois semaines plus tard, le 1er octobre, l’interprétation de Dixon a été diffusée pour la première fois sur Most Played By Jockeys. Il a également atteint un sommet n ° 6, mais avec un séjour plus court de quatre semaines. Mais les deux versions de “Walking The Blues” figuraient parmi les entrées blues les plus agréables de 1955.

Achetez ou diffusez “Walking The Blues” sur The Chess Box de Willie Dixon.