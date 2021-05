Mafia médicale vs combattants de la liberté de la santé médicale ⋆ .

par Maryam Henein, poste d’activiste:

«Le passé a été effacé, l’effacement a été oublié, le mensonge est devenu vérité.» 1984, George Orwell

ALERTE DE FER! “Aucune forme de misère humaine ne peut être autorisée à rester inexploitée, et la pandémie de coronavirus ne fait pas exception. WebMD

Sous couvert de sécurité (lire: contrôle) et alimenté par un récit selon lequel COVID-19 est une pandémie dévastatrice dans le monde, le gouvernement américain a lancé une véritable chasse aux sorcières contre les professionnels de la santé en ligne et les remèdes naturels anciens comme l’argent, la vitamine C, le magnésium et les sels minéraux (MMS).

Dirigée par la Food and Drug Administration (FDA), Operation Quack Hack fait du cyberharcèlement et terrorise doucement des centaines de médecins et de professionnels de la santé qui se soucient réellement de renforcer la santé des gens. Et oui, «Operation Quack Hack» est le nom réel que la FDA a donné à cette opération.

Ils rient. Nous payons.

Alors que le travail de base de ce dépassement pharmaceutique et gouvernemental a commencé il y a longtemps avec l’avènement de la médecine Rockefeller, le «régime Rona» a carte blanche. Il est remarquable de considérer que même les données du CDC montrent que ce virus est moins mortel que la grippe, avec un taux de récupération de 99,7%.

Quack Hack en plein effet

Lorsque j’ai contacté la FDA par e-mail, l’attaché de presse Jeremy Kahn a confirmé que «Operation Quack Hack» avait été lancée en mars 2020 en réponse à «des escrocs sur Internet vendant des produits qui prétendent frauduleusement atténuer, prévenir, traiter, diagnostiquer ou guérir le COVID. -19 en violation de la loi fédérale sur les aliments, les médicaments et les cosmétiques. » Je n’ai pas pu trouver un communiqué de presse annonçant cet «effort» lié à Covid.

Kahn m’a également expliqué comment la FDA avait inventé le nom de «Quack Hack».

«Les gens qui vendent de faux remèdes, les charlatans médicaux, sont communément appelés« charlatans ». Ici, le terme “ hack ” était censé désigner l’utilisation de diverses approches pour perturber les activités de ceux qui vendent de faux remèdes sur Internet. »

Euh, excusez-moi? Comment cela pourrait-il s’exprimer dans le monde réel? Je me demandais.

Les professionnels du domaine de la santé savent qu’il ne faut PAS utiliser le mot «C», qui dans ce cas est «Cure». La plupart des fournisseurs déclarent ouvertement que leurs produits ne guérissent pas le COVID-19, mais maintenant la FDA fronce les sourcils sur des mots tels que «traiter» ou «prévenir» utilisés dans la même phrase que «coronavirus». Une telle transgression suffit à déclencher des lettres d’avertissement.

À la suite de ce que l’on peut qualifier d’attaques défendables, certains qui ont été ciblés ont subi des accidents vasculaires cérébraux, ont vu leur domicile perquisitionné, leurs fils arrêtés et réveillés pour trouver le site Web de leur entreprise désactivé au niveau du serveur, une entreprise de plus de vingt ans. années passées en un éclair (plus de détails horribles plus tard).

Quack Hack est dirigé par le Center for Drug Evaluation (CDER), une division de la FDA qui réglemente les médicaments en vente libre et sur ordonnance, y compris les thérapies biologiques et les médicaments génériques. Le CDER «accomplit une tâche essentielle de santé publique en s’assurant que des médicaments sûrs et efficaces sont disponibles pour améliorer la santé des personnes aux États-Unis».

Le CDER emploie environ 1 300 employés dans des «équipes d’examen» qui évaluent et approuvent les nouveaux médicaments. De plus, le CDER dispose d’une «équipe de sécurité» de 72 employés pour déterminer si les nouveaux médicaments sont dangereux ou présentent des risques non divulgués dans l’étiquetage du produit. Le CDER était dirigé par le Dr Janet Woodcock avant de se rendre en mai dernier pour diriger l’initiative thérapeutique de l’opération Warp Speed.

Le budget global de la FDA pour l’approbation, l’étiquetage et la surveillance des médicaments est d’environ 290 millions de dollars par an. Sur ce total, l’équipe de sécurité du CDER surveille les effets de plus de 3 000 médicaments sur ordonnance sur 200 millions de personnes avec un budget d’environ 15 millions de dollars par an.

Le CDER, actuellement dirigé par la directrice par intérim, le Dr Patrizia Cavazzoni, supervise plus que de simples médicaments. Par exemple, ils considèrent les dentifrices au fluor, les antisudorifiques, les shampooings antipelliculaires et les écrans solaires comme des «médicaments». Qui savait? Et quand ont-ils commencé à considérer les nutriments comme la vitamine C comme des «médicaments»?

Pendant ce temps, un évier de cuisine d’agences collabore à la capture de «charlatans», y compris l’Unité des enquêtes sur la cybercriminalité et l’équipe de lutte contre la fraude à la santé du Bureau des affaires réglementaires au sein du Bureau des affaires réglementaires de la FDA, ainsi que le ministère de la Justice et la Federal Trade Commission (FTC ).

Certains participants n’ont apparemment pas été assez stricts. Selon le sénateur démocrate Chuck Schumer, la FTC, par exemple, doit retirer les gants et «réprimer».

«À l’heure actuelle, que fait la FTC à ces charlatans, à ces faux escrocs qui essaient de profiter des gens dans une situation désespérée? Rien », a déclaré Schumer. “Une tape sur le poignet. Ils leur envoient une soi-disant lettre d’avertissement sans conséquence. Vous pouvez prendre cette lettre d’avertissement, la déchirer et la mettre à la poubelle. »

C’est une tactique courante: demander à une personnalité publique de dire «tsk, tsk» pour justifier les mesures de la Gestapo de l’agence.

La FTC a déclaré à USA TODAY qu’elle avait pris des mesures agressives contre les spécialistes du marketing qui souhaitaient profiter de l’anxiété causée par la crise sanitaire actuelle. «Nous l’avons fait pour éviter les blessures des consommateurs. Il n’y a pas d’autre motivation.

Quand j’ai demandé à Khan de la FDA s’il pouvait expliquer comment le ministère de la Justice s’intégrait exactement à la FDA, il m’a indiqué un lien de la FDA vers le bureau du chef du contentieux qui se lit en partie:

«Le Bureau de l’avocat en chef (OCC), qui est la Division des aliments et drogues du Bureau du chef du contentieux du HHS, est composé d’avocats, de conseillers et de personnel de soutien. Les plaideurs traitent les affaires d’application civile et pénale et défendent les contestations des dispositions de la loi fédérale sur les aliments, les médicaments et les cosmétiques (FDCA), les règlements d’application et les politiques, initiatives et décisions de la FDA. . . Les avocats plaidants travaillent fréquemment en étroite collaboration avec les hauts fonctionnaires du ministère de la Justice et jouent un rôle actif dans toutes les affaires de la FDA, y compris les affaires devant les tribunaux de district des États-Unis, les cours d’appel et la Cour suprême des États-Unis.

