Mafia Metaverse SYN CITY dévoile son offre de jeu initiale sur Binance NFT

Singapour, Singapour, le 6 décembre 2021,

Le jeu de blockchain à gagner SYN CITY lancera son métaverse Binance mafia via l’offre de jeu initial de Binance (IGO) le 9 décembre à 16 h UTC. Dans le cadre de ce lancement, l’équipe SYN CITY proposera une liste de NFT en édition limitée et d’autres actifs en jeu spécialement conçus exclusivement pour Binance.

Le concept d’offres initiales de jeux (IGO) a gagné du terrain ces derniers mois. Tous les IGO sont exclusifs à Binance, où les jeux blockchain de premier plan déposent leurs collections NFT sur la plate-forme Binance NFT. Ces collections peuvent être répertoriées via des enchères, des ventes à prix fixe, des boîtes mystères, etc. Binance permet aux développeurs de jeux d’installer plusieurs séries d’IGO pour leurs prochains jeux. Cela aide les créateurs à proposer des actifs illimités à chaque tour via des structures de tarification flexibles.

Les IGO sont limités aux jeux, donc tout contenu déposé sur la plate-forme Binance NFT ne doit inclure que des actifs dans le jeu. Ceux-ci peuvent inclure des actifs tels que des points d’expérience, des laissez-passer d’accès, des armes légendaires, des skins et des objets exclusifs en jeu pour la communauté Binance.

SYN CITY, un jeu gratuit fondé par l’ancien chef d’entreprise de Tron, Roy Liu, est le premier jeu de blockchain sur le thème du syndicat et de la mafia. Le « métaverse mafieux » proposé introduira un système de gouvernance unique appelé Mafia-as-a-DAO (MaaD). MaaD incite chaque joueur et leur permet de rejoindre ou de créer leurs propres syndicats. Les développeurs de SYN CITY sont des vétérans du jeu de Disney, Ubisoft, Roblox, EA et Gameloft.

SYN CITY est historique et unique avec son approche en tant que jeu entièrement gratuit et à jouer pour gagner. Ainsi, SYN CITY a reçu le soutien de plusieurs investisseurs et sociétés de capital-risque de premier plan. Quelques jours avant le lancement de la genèse de SYN CITY, le co-fondateur de Twitch Justin Kan et Robin Chan’s Goat Capital ont mené une levée de fonds de 8 millions de dollars, avec un soutien financier supplémentaire de Spartan Group, Hack VC, A&T Capital, Animoca Brands, et plus encore.

À propos de SYN CITY

SYN CITY est le premier jeu de « métaverse mafieux » conçu pour la blockchain. Construit par une équipe de développeurs de jeux expérimentés, SYN CITY apporte le gameplay de style mafia et syndicat en chaîne tout en introduisant une fonctionnalité unique de gouvernance dans le jeu appelée Mafia-as-a-DAO (MaaD). Le jeton natif de la plate-forme, SYN, offre aux joueurs l’accès à plusieurs opportunités de gains telles que des événements et des récompenses de gouvernance. Les joueurs peuvent participer à des événements quotidiens, notamment à des concours PvP, PvE et en syndicat, tels que des tournois inter-chaînes.

