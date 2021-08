Mafia Titanic PC Mod est sorti après 15 ans de développement

Il y a 15 ans, en 2006, j’avais à peine 15 ans. Et cette année-là, la même année où Twitter a été lancé, l’original Mafia: The City of Lost Heaven avait à peine quatre ans. Et un modder commençait à travailler sur un mod qui ajouterait un Titanic entièrement réalisé et modélisé dans le jeu. 15 ans plus tard, la première partie est sortie.

“The Titanic Mod” vise à créer l’une des “récréations 3D gratuites les plus détaillées et les plus précises du Titanic jamais réalisées”. Les joueurs pourront explorer l’énorme navire en mode libre et le plan éventuel est d’inclure une série de nouvelles missions impliquant le navire maudit et la mafia. Il est développé principalement par un seul homme, Robin Bongaarts. Selon une interview d’Eurogamer du mois dernier, Bongaarts est un ingénieur maritime des Pays-Bas qui travaille sur ce mod depuis 2006.

La première partie du mod massif a finalement été publiée hier, le 20 août. Elle ne contient aucune mission à bord du navire et ne présente pas non plus le moment où le navire s’enfonce dans l’océan. Et certaines parties du vaisseau ne sont pas encore terminées, d’après ce schéma. Pourtant, vous pouvez courir autour du navire et explorer différentes parties de son extérieur et de ses chambres très détaillés.

Ce mod inclut des fonctionnalités introuvables dans le jeu de base d’origine, telles que des échelles entièrement escaladables et la natation. Ces fonctionnalités ont été ajoutées au mod avec l’aide d’une petite équipe avec laquelle Bongaarts travaille.

Si vous voulez essayer le Titanic Mod, vous aurez besoin d’une version vanille et non modifiée du jeu. Les versions Steam et GOG du jeu en monde ouvert fonctionneront également, bien que ce mod ne prenne pas en charge d’autres mods comme le correctif grand écran populaire. Et non, cela ne fonctionnera pas dans l’édition définitive de Mafia de l’année dernière.

Vous pouvez en savoir plus sur le créateur du mod via l’interview Eurogamer mentionnée précédemment ou consulter l’historique du mod Titanic via sa page Moddb.

(h/t : Eurogamer)