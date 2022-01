MAGA Capitol Rioter envisage d’assigner Trump, Bannon et d’autres à témoigner lors de son procès

Ce serait fascinant si l’émeutier de MAGA Dustin Thompson était accusé du bon crime. Cette histoire vient de rien de plus qu’un Tweet de Kyle Cheney de Politico et elle ne fait aucune lumière sur l’accusation sous-jacente à laquelle Thompson fait face.

Thompson veut appeler Trump, Giuliani et Bannon, ainsi que des avocats, dont John Eastman, Sidney Powell et Lin Wood, comme témoins dans son prochain procès pénal impliquant le 6 janvier.

En règle générale, les accusés peuvent citer à comparaître tout témoin qu’ils souhaitent, à condition que ce témoin dispose d’éléments de preuve pertinents pour sa défense. Si Thompson est accusé d’avoir agressé un officier de police (à titre d’accusation principale), alors il n’y a rien que Trump ou l’une des personnes ci-dessus puisse fournir en termes de preuves utiles. Vous ne frappez pas les policiers, peu importe qui dit quoi.

Mais s’il était accusé d’intrusion ou d’entrave au Congrès, il est concevable (mais toujours très improbable) qu’il puisse dire au juge qu’il a besoin de Trump, là pour admettre qu’il a dit à la foule de monter là-haut (leur a donné l’autorisation présidentielle ?) et que comment cela pourrait-il être un crime s’il faisait juste ce que le président a dit de faire ?… Cela ne serait probablement toujours pas considéré comme pertinent pour son crime.

Thompson semble également comprendre qu’il aurait du mal à servir ces personnes avec des citations à comparaître, alors il demande au juge de les faire servir par les Marshalls américains. Ce serait intéressant si le juge voulait entendre Trump.

« Considérant le rôle important que ces témoins jouent dans les communautés juridique et politique, et l’évasivité que certains ont historiquement montré face aux ordonnances du tribunal, le défendeur soutient que la nomination du US Marshals Service est nécessaire pour exercer son droit à une procédure obligatoire. et veiller à ce que la même chose soit accomplie rapidement.

Un accusé du 6 janvier, Dustin Thompson, demande à un tribunal de nommer des marshals américains pour l’aider à citer à comparaître Trump, Rudy, Bannon et al pic.twitter.com/VT5GynDegS – Kyle Cheney (@kyledcheney) 7 janvier 2022

Il y a probablement moins de 10 % de chances que cela soit accordé. C’est assez étonnant que ce soit la première fois que nous entendions quelqu’un appeler l’une de ces personnes.

