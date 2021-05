MAGA Cult devient incontrôlable – Regardez l’homme prier Trump, “S’il vous plaît, sauvez-moi Donald Trump” .

Nous avons écrit plusieurs articles au cours de la dernière année publiés par des experts en sociologie, en psychologie et où les deux rencontrent des «sectes» et si la «foi» MAGA pourrait devenir une religion en soi. Les auteurs ont souvent noté que les religions ont commencé avec beaucoup moins de « matériel » et beaucoup moins de répétitions. Certes, dans le mouvement Trump, il ne demande qu’à être considéré comme divin, « je suis l’élu », mais il ne parle pas d’être le messager de Dieu, c’est-à-dire David Koresh ou les Moonies.

Dans la mesure où le mouvement MAGA passe du statut de secte pour devenir une secte religieuse, il est en grande partie organique, venant de personnes qui veulent de toute façon être dans une ferveur religieuse, leur cadre préféré, les fondamentalistes chrétiens.

Trump a moins de partisans maintenant que le 3 novembre. De cela, nous sommes presque certains (bien que personne n’ait fait de sondage dont nous soyons au courant). Le problème est que ceux qui restent sont les plus durs des MAGA endurcis, le type qui prendrait des mesures s’il était ordonné, ont déjà pris des mesures ordonnées, le type qui croit avoir rejoint une sorte d’appel supérieur. La semaine dernière, nous voyons Marjorie Taylor-Greene dire aux MAGA qu’ils sont « comme les Juifs » en Allemagne, où ils sont des citoyens de seconde zone. Un mouvement par rapport à une autre religion, ethnie ? Certains le ressentent.

Maintenant, nous devons toujours mettre un avertissement à ce sujet. Il y a toujours une chance que ce soient des gens qui simulent le culte de Trump afin de faire en sorte qu’une vidéo devienne virale. Mais nous ne pouvons pas imaginer que des démocrates ou des indépendants veuillent voir une vidéo d’eux-mêmes sur le net en tant que partisan de Trump. Nous soupçonnons qu’ils sont authentiques, mais ne pouvons pas le prouver.

Cet homme prie Trump :

Et ces gens se prosternent dans l’adoration ?

Regardez comment les adeptes cultes de #CreepyDonald s’inclinent devant leur idole pervertie Oompa Loompa.

Parlez effrayant. pic.twitter.com/G9kFVkxEtW – Roger R (@RogReads41) 29 mai 2021

Le net est à la mode avec « Trump effrayant » en ce moment et il y a beaucoup de choses étranges là-bas.

J’aime la façon dont ils veulent les 10 commandements, mais je ne comprends pas qu’ils prient littéralement un faux dieu. https://t.co/oucIoXQpa4 – Darcy Elizabeth (@DarcyElizabet12) 29 mai 2021

Mince! C’est une merde pathétique. https://t.co/L7VGTRzJxk – MeenaB (@Libra648) 29 mai 2021

ce culte d’atout est un culte fr https://t.co/CJBiWIyerV – Kichuna (@mariakemmy) 16 mai 2021

On dirait que les nouvelles de l’élection ne sont pas parvenues aux voisins de mes beaux-parents à St. George. Triste. pic.twitter.com/nSkdQ20HdI – Adam (réduction Matt Damon) (@adam_alba) 28 mai 2021

Wow! Le TDS est fort en vous. pic.twitter.com/zCWnEyzyuC – États-Unis! États-Unis🇺🇸🇺🇸🇺🇸❤️❤️❤️ (@AddyHicks) 21 mai 2021

Des trucs effrayants.

Paix, vous tous

Jason

