MAGA Land réalise maintenant que l’établissement VA GOP les a dupés en votant pour un RINO

Un cas grave de remords de l’acheteur semble s’être installé parmi certains conservateurs au sujet de l’élection de Glenn Youngkin comme prochain gouverneur républicain de Virginie.

Au cours de la semaine dernière, l’indignation a éclaté parmi les membres de la droite et les alliés de TrumpWorld, qui ont l’impression que Youngkin n’a pas suffisamment de loyauté envers MAGA, citant son embauche d’un membre du personnel LGBTQ et son refus de bloquer les mandats locaux liés à COVID.

Les coups ont commencé à affluer contre le gouverneur élu vêtu de molleton plus tôt cette semaine après qu’il a déclaré qu’il n’essaierait pas de bloquer les vaccins locaux et les mandats de masque à travers l’Old Dominion – une pause par rapport aux gouverneurs républicains plus inconditionnels comme Ron DeSantis de Floride.

Des personnalités médiatiques de droite ont presque immédiatement commencé à dénigrer publiquement le gouverneur élu. Le fondateur de Judicial Watch, Tom Fitton, a dénoncé Youngkin pour avoir refusé de s’opposer aux mandats de masques « abusifs », tandis que le média de droite The Federalist l’a jeté sous le bus pour ne pas être un « gouverneur conservateur fort ».

Les animateurs de radio de droite se sont également énervés. John Fredericks, qui anime une émission de radio sur la chaîne marginale Real America’s Voice, a suggéré que Youngkin s’était tourné vers la base Trump qui l’avait aidé à l’élire. « Deux semaines, après son élection, c’est parti : encore une fois avec une autre alerte RINO », a-t-il déclaré, accusant le millionnaire vainqueur du gouverneur de Virginie d’être un « républicain de nom seulement ». Fredericks a ensuite reproché à Youngkin de n’apparaître dans son émission de radio que lorsqu’il avait « besoin » des votes de la base de fans inconditionnels de MAGA, l’acolyte de Steve Bannon.

Ailleurs, les droitiers se sont retournés contre Youngkin pour le délit d’avoir un membre du personnel qui s’identifie comme faisant partie de la communauté LGBTQ.

Joshua Marin-Mora, un récent diplômé de l’Université de Georgetown devenu assistant de presse de Youngkin, a fait face cette semaine à une vague de haine de droite à propos des pronoms « il / lui » affichés dans sa biographie Twitter.

« Donc, Youngkin a choisi un gars avec des pronoms dans sa biographie pour faire ses communications qui a également siégé au Georgetown Latinx Leadership Forum et soutient pratiquement tout ce que les électeurs de Youngkin ont voté contre », a fustigé Pedro L. Gonzalez, écrivain pour l’influent groupe de réflexion conservateur Claremont. Institute, dans une série de tweets. Lorsque d’autres utilisateurs de Twitter ont déniché des photos de Marin-Mora portant des vêtements LGBTQ Pride, Gonzalez a grondé: « Le nouveau GOP est en fait pire que l’ancien GOP. »

Le long fil attaquant Marin-Mora a été élevé par le théoricien du complot de Pizzagate Jack Posobiec et l’activiste d’extrême droite Lauren Witzke, tandis que Guy Benson, notamment contributeur de Fox News, est venu à la défense du jeune membre du personnel, écrivant que le membre du personnel était « latino et LGBTQ [and] a des opinions politiques hétérodoxes (comme la plupart d’entre nous) mais est fièrement de centre-droit. Et il a travaillé dur pour aider Youngkin à battre McAuliffe, en particulier parmi les Hispaniques. Bonne location par Glenn.

Néanmoins, l’existence de Marin-Mora dans l’équipe de Youngkin a suffi à Gonzalez pour déclarer que le nouveau gouverneur « enfonce le couteau dans le dos des gens ». Et l’ancien animateur de Newsmax, John Cardillo, a déploré que le membre du personnel du LGTBQ soit la preuve que « Youngkin se révélera être une autre déception de l’établissement ».

