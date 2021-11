MAGA ‘Prophet’ (LOL) dit que l’Amérique a été fondée en tant qu’église

Le prédicateur condamné pour criminels / MAGA Shane Vaughn a des idées plutôt, euh, uniques sur la déclaration d’indépendance de notre pays. Ses idées sont certainement intéressantes et peut-être ne s’est-il jamais servi de livres sur l’histoire des États-Unis. C’est un peu triste car il aurait eu tout le temps de le faire pendant les trois ans qu’il a passés en prison après avoir été reconnu coupable de fraude bancaire.

Right Wing Watch l’a surpris en action dans un tweet lundi, et Vaughn avait beaucoup à dire sur notre histoire.

« Chaque signataire de notre Déclaration d’Indépendance, chacun d’entre eux, étaient les descendants des tribus d’Israël », a-t-il dit au crédule, euh, je veux dire fidèle. « Vous savez quoi, je pourrais aussi bien m’asseoir parce qu’il semble que je vais lire ces vers au lieu de les lire. »

À partir de là, son histoire a fait boule de neige, selon Joe.My.God.

« Tous les descendants qui ont signé notre déclaration étaient des Israélites » (je suis sûr que ce serait une nouvelle pour les pères fondateurs, s’ils étaient vivants pour entendre cela.) « Quelqu’un dit avec moi, l’Amérique était une église avant d’être une nation. «

Plus de Fusées politiques

Restez à jour avec les dernières nouvelles!

Abonnez-vous et commencez à recevoir nos e-mails quotidiens. En vous inscrivant, vous acceptez de recevoir des e-mails de PoliticalFlare.com, des offres occasionnelles de nos partenaires et que vous avez lu et accepté notre politique de confidentialité et nos mentions légales.

Ce serait également une nouvelle pour les peuples autochtones qui y vivaient à l’époque, étant donné qu’il y avait des millions, voire des centaines de millions de personnes vivant sur tout le continent avant qu’il ne soit divisé entre le Canada et les États-Unis.

Mais Vaughn ne laisse apparemment pas les faits se mettre en travers de son chemin.

« Maintenant, comment votre oreille idiote va-t-elle se séparer lorsque nous sommes nés en tant qu’église », a-t-il déclaré.

Le pasteur de droite Shane Vaughn affirme que « tous les signataires de notre déclaration d’indépendance – chacun d’entre eux – étaient des descendants des tribus d’Israël », c’est pourquoi « l’Amérique était une église avant d’être une nation ». pic.twitter.com/QXJdsP9Put – Garde de l’aile droite (@RightWingWatch) 1er novembre 2021

Il semble que lorsque Vaughn ne fait pas de déclarations stupides sur les débuts de l’histoire américaine, il est obsédé par les personnes LGBTQ +, et dans un précédent article de Joe.My.God, il a affirmé que Jésus lui avait dit qu’il prévoyait de destituer le président « amoureux des homosexuels profanes ». Joe Biden et réintégrer Trump.

Le pasteur de droite Shane Vaughn ne vénère pas « ce Jésus de type pensée homosexuelle », mais plutôt le Jésus radical qui dirait à Caitlyn Jenner qu’elle ressemble « à votre papa, le Diable ». pic.twitter.com/sSCyYXHST8 – Garde de l’aile droite (@RightWingWatch) 30 août 2021

Il a également récemment déclaré que Dieu lui avait dit que le vaccin cesserait bientôt de fonctionner à cause de nos manières pécheresses, a noté Right Wing Watch dans un rapport précédent.

« Ces vaccins vont cesser de fonctionner à chaque coin de rue jusqu’à ce que cette nation tombe à genoux et se repente pour les bébés papa et se repente pour la sodomie de cette nation! »

Vaughn prétend également que le changement climatique est un « mensonge satanique » et que Dieu fait cela parce qu’il est en colère contre nous tous, pécheurs.

C’est tout à fait le gars, pour quelqu’un qui s’appelait John Vaughn, en 2010 dans le sud de la Louisiane, où, selon WAFB9, il « a été giflé avec 100 000 $ d’amende en plus d’une série d’accusations criminelles. John Vaughn, qui a également agi en tant qu’agent d’assurance, s’est récemment vu retirer son permis après avoir prétendument volé des milliers de dollars.

« La police décrit Vaughn comme un caméléon, changeant son nom et son apparence à plusieurs reprises », a rapporté le média. « L’homme de 37 ans est accusé d’avoir volé l’identité d’un enfant de 2 ans pour frauder une compagnie d’assurance-vie. Il est accusé d’avoir volé 20 000 $ sur une rente qu’il a vendue à une personne qui n’existait pas. «Vaughn est également accusé de fraude bancaire, d’émission de chèques sans valeur et de vol criminel. Actuellement, il est détenu à la prison paroissiale d’East Baton Rouge avec une caution de 25 000 $. Il a été condamné pour des charges similaires dans d’autres parties de l’État, y compris les paroisses de Livingston et Jefferson. »

Quel mec! Dommage qu’il n’ait pas lu l’histoire pendant qu’il faisait du temps. Mais soyons réalistes ici, même s’il ne l’est pas. Vaughn sait presque certainement que tout cela est idiot, mais il sait qu’un pourcentage de ceux qui écoutent avaleront ses mensonges hameçon, ligne et plomb. C’est pourquoi il fait ce qu’il fait.

Pas étonnant qu’il soutienne Trump.