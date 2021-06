MAGA Rioter dit que diffuser des images de ses émeutes le rend « mauvais » ⋆ .

Eh bien, nous avons quelqu’un qui veut discuter d’un problème avec nous… et un juge. Vous voyez, Federico “Freddie” Guillermo Klein, est assez contrarié parce qu’il y a des preuves vidéo de ses émeutes le 6 janvier et les gens continuent de montrer ces images. C’est un problème, bien sûr, pour toutes les personnes arrêtées lors de l’émeute parce que le FBI a beaucoup d’images sous beaucoup d’angles.

Cette différence ici est que Freddie Klein est le seul employé politique de Trump arrêté lors de l’émeute. Klein a travaillé au département d’État de 2017 à janvier 2021 (Je me demande ce qui s’est passé?) Et il avait travaillé dans l’équipe de Trump en 2016. Nous ne connaissons pas d’autre personne nommée politiquement arrêtée lors de l’émeute. Cela attirera beaucoup d’attention et, dans la mesure où il existe des preuves vidéo, eh bien, c’est un problème pour les avocats de la défense. Merci à Rawstory d’avoir fouillé les documents de la Cour :

Même si la Cour concluait qu’elle est en possession de « preuves vidéo » qui doivent être produites conformément à l’ordre permanent du juge Howell, M. Klein demande respectueusement à la Cour d’exercer son pouvoir discrétionnaire en rejetant cette demande. M. Klein a fait l’objet d’importantes l’examen minutieux des médias depuis son arrestation et sa détention initiale et a été régulièrement qualifié de manière peu flatteuse, frisant une présomption de culpabilité devant le tribunal de l’opinion publique. La diffusion des vidéos référencées par le gouvernement sera très certainement préjudiciable à M. Klein dans la préparation de sa défense ainsi qu’en s’assurant qu’un jury impartial puisse finalement peser la preuve dans cette affaire.

Eh bien, normalement, cela pourrait en fait être un problème. Mais dans cette affaire, la vidéo était presque sûrement sortie avant même que les accusations ne soient déposées, et sinon, certaines séquences concernant la foule étaient sorties, donc ce n’est pas comme si c’était une vidéo de surveillance qui était diffusée à un jury. De plus, si Klein croyait qu’une photo de lui en train de faire des choses qu’il savait passerait à la télévision nationale, et que c’était un regard peu flatteur, il aurait pu y penser avant de devenir le seul candidat politique du gouvernement, à notre connaissance, à être arrêté.

Nous espérons vivement que davantage d’employés politiques du gouvernement seront arrêtés assez tôt…. Nous esperons.

Une dernière chose. Ayant maintenant été trouvé plaidant auprès du juge que la vidéo est très préjudiciable, elle se répand sur Internet, comme si c’était un excellent moyen de se venger du gars. C’est en fait la pire des manières. Cela devient une histoire de plus en plus grande et est vue par de plus en plus de gens, ce qui en fait presque l’accusé célèbre, plus son argument devient valable. Nous pensons que c’est un argument faible de toute façon, mais plus de couverture le renforce certainement.

