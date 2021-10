Magallanes a embauché un pichet libéré par les Caraïbes

in

L’équipe Navegantes del Magallanes a engagé le lanceur Jhonleider Salinas libéré par les Caraïbes dans le LVBP.

En effet, dans le groupe de joueurs qui figuraient sur la liste de ceux publiés par les Caraïbes de Anzoátegui se trouve le joueur serpentin Jhonleider Salinas et les boucaniers n’ont pas perdu de temps à l’embaucher pour faire partie du club à partir de la récolte 2021-2022.

Salinas a été congédié dans les ligues mineures, pour agir plus tard dans la ligue indépendante avec Sioux City, où il a affiché une MPM de 4,76 en 5 2/3 manches lancées sur ce circuit.

Salinas a été renvoyé des ligues mineures, pour ensuite voir l’action dans le lieu indépendant avec Sioux City, où il a laissé 4,76 ERA en 5,2 manches lancées – Step and run (@Sergiolopezfx) 2 octobre 2021

Medina a toujours appartenu au LVBP avec les Caraïbes de Anzoátegui depuis la saison 2015-2016 et la saison précédente, il a quitté 0-0, avec une MPM de 31,50 avec seulement deux manches de travail et sept points mérités autorisés.

Dans sa carrière dans le circuit loué vénézuélien, il a un bilan de 0-0 avec une MPM de 8,24, avec 19,2 manches de travail, ce qui reflète qu’il est un jeune lanceur qui n’était pas dans les plans des champions actuels du baseball professionnel vénézuélien. Ligue. .

Pour cette raison, l’équipe turque décide d’essayer et si elle veut travailler, il est très probable qu’elle entrera dans une compétition forte pour être l’un des lanceurs importants du club et surtout, qu’elle peut montrer sa capacité avec une quantité importante de manches de travail.

Nous verrons sûrement plus de mouvements des équipes dans la LVBP, car personne ne veut le laisser à personne et le but principal de toutes les équipes est de gagner, que ce soit que les Caraïbes répètent la couronne ou que l’une des sept autres équipes détrôner le monarque actuel.

Auteur : Carlos Quijada

Twitter et Instagram : @abogado_quijada