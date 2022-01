Magallanes a protesté contre le match à Caracas à l’Univesitario

L’équipe de Navigateurs du Magellan, mettre sous manifestation le jeu avant les Lions du Caracas au stade universitaire, qui est la première confrontation entre les « rivaux éternels » dans le Tournoi à la ronde de la saison 2021-2022 du Ligue vénézuélienne de baseball professionnel (LVBP).

En ouverture de la septième manche du premier match entre Navegantes del Magallanes et Leones del Caracas lors du Round Robin 2021-2022 du LVBP, l’équipe du «Turkish Ship» a protesté de la même manière, ceci en raison d’une irrégularité qu’ils ont vue. dans le roster de la capitale et bien que le jeu ait été en leur faveur 5-0, les arbitres des engagements ont validé la protestation.

Le match entre Caracas et Magallanes a été remis en cause. Apparemment à cause du lancement de José Torres.

– Carlos Colón (@carlosac1_) 5 janvier 2022