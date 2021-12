Magallanes et Nellie Rodríguez ne sont pas au HR Pepsi Festival

D’une manière très curieuse, Navigateurs du Magellan n’ont aucune représentation dans le Festival Pepsi Home Run 2021, en faisant d’eux le leader du home run de la saison 2021-2022 de la Ligue vénézuélienne de baseball professionnel (LVBP), il s’agit du dominicain Nellie Rodriguez.

Le Pepsi Home Run Festival réunit les home runners de la saison LVBP et quelques Vénézuéliens présents dans les Ligues Majeures, surprenant dans cette édition que les grands absents soient les leaders des home runs par équipe, les Navegantes del Magallanes et le leader individuel du département susmentionné, qui est Nellie Rodriguez, importé des Turcs.

Home run « papa »

En 32 matchs disputés dans le LVBP 2021-2022, Magallanes enregistre un total de 42 circuits et est en tête de ce département, étant également leader du classement du championnat, avec une fiche de 23-12.

Nellie Rodriguez

Le joueur de premier but des Navegantes del Magallanes, mène le département des home run avec 11 et est un élément clé pour que son équipe ait une si bonne offensive présente dans le LVBP. De plus, parmi les circuits, il a 27 coups sûrs, cinq doubles, 37 points produits, 20 points marqués, AVG de 0,278, SLG de 670 et OPS de 1 099 en 97 présences au bâton.

Sans aucun doute, il est surprenant que Nelli Rodríguez et aucun autre joueur de Magallanes aient participé au Pepsi Home Run Festival, car lors de l’édition 2018, ils ont invité Delmon Young et ont remporté le titre de la compétition, mais nous ne savons vraiment pas pourquoi non. magallanero a participé à l’événement susmentionné.

En revanche, il est rare que Pablo Sandoval n’ait pas non plus fait partie de cet événement Pepsi, car à l’époque il était l’image de cette marque et participait au Home Run Derby.