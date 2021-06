MAGAs bail sur l’événement ‘Crazy’ Lindell ⋆ 10z viral

Pour une raison quelconque, les gens ont payé un droit d’entrée à quelque chose appelé “MAGA Frank”, un rassemblement dans le Wisconsin organisé par le PDG de MyPillow et leader de Trump Cult, Mike Lindell. Bénéficiant d’une gamme des orateurs les plus Trumpiest qu’il pouvait rassembler comme Diamond & Silk, Danielle D’Souza, Dinesh D’Souza, Charlie Kirk, Sheriff Clarke, Chris Cox et Brannon Howse, Lindell a promis « le plus grand réveil pour Jésus dans l’histoire de le monde.”

Apparemment, les MAGA n’étaient pas au courant, alors quand les choses sont devenues trop mauvaises pour eux, ils ont renfloué.

WASHINGTON, DC – 15 JANVIER: Le PDG de My Pillow, Michael Lindell, est vu devant la porte de l’aile ouest de la Maison Blanche le vendredi 15 janvier 2021 à Washington, DC. (Photo de Jabin Botsford/The Washington Post via .)

La vidéo capturée par les participants montrait une foule déjà clairsemée avant même le début des discours, donc c’était vraiment évident quand ils ont commencé à quitter la masse de fortune en masse.

Je ne suis pas doué pour estimer la taille de la foule. Imaginez la taille d’un petit carnaval. #frankspeech #magafrank pic.twitter.com/tDbved7amG – Discours de Franky (@frankyspeech) 12 juin 2021

Lindell est peut-être l’incarnation vivante du terme «frange lunatique», mais il peut toujours reconnaître une opportunité de marchandisage lorsqu’il en crée une à partir de rien.

Aucun rallye #FrankSpeech ne serait complet sans la rancune. #magafrank pic.twitter.com/2qx2gijN0F – Discours de Franky (@frankyspeech) 12 juin 2021

La plus grosse erreur de Lindell a été de tracer la setlist dans le mauvais ordre. Lorsqu’une apparition en direct promise de Donald Trump par satellite n’a pas eu lieu, Lindell a été contraint de jouer à la place un discours enregistré de Trump critiquant le président Joe Biden.

Le flux audio de Trump est en train de gratter et de couper. Et bien sûr, Trump parle à 11 dans le micro. #frankspeech #magafrank pic.twitter.com/V600tKrTKS – Discours de Franky (@frankyspeech) 12 juin 2021

La prochaine fois, terminez par le message de Cher chef, génie. C’est comme si les Rolling Stones jouaient un festival à 14h et que la tête d’affiche était un groupe de bar local. Connaissez votre public, Mikey.

Trump a parlé. L’exode commence. #magafrank #frankspeech pic.twitter.com/rNeqa4T70Y – Discours de Franky (@frankyspeech) 12 juin 2021

Lindell a également visé Fox News et Newsmax, les qualifiant de « lâches », disant que c’était « dégoûtant ce qu’ils ont fait à notre pays ». Mais le moment le plus gênant a dû être lorsque Lindell a promis des avions de chasse à la fin de la “Star-Spangled Banner”, qui a ouvert les festivités. Quand ils ne sont pas apparus, Lindell a marmonné: “Je suppose que vous ne pouvez pas chronométrer ces choses” alors que les pilotes de jet chronomètrent tout à la seconde près.

Les jets ont survolé des heures plus tard, exactement au moment où Trump parlait. Qui a dit que vous ne pouviez pas chronométrer ces choses ? Semble à la hauteur du parcours.