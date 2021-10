Magasin physique Dyson en Espagne : un espace parfait pour découvrir les produits et tester leur technologie

Situé dans le centre commercial La Maquinista (Barcelone), il vous permet de tout tester en profondeur, des aspirateurs à la gamme de produits de beauté Dyson, avec une assistance professionnelle directe.

Le Dyson Demo Store récemment ouvert, le premier magasin physique de Dyson en Espagne, présente toutes les nouveautés de la marque dans les domaines de la purification de l’air, de l’aspiration, des soins personnels et des accessoires pour la maison. Dans cet espace, vous pouvez tester la technologie, vérifier le fonctionnement et apprendre en profondeur les caractéristiques des nouvelles versions et de celles qui sont déjà dans la vitrine Dyson depuis un certain temps. Parmi les premiers, les plus récents, on peut citer l’aspirateur laser Dyson V15 Detect, l’aspirateur omnidirectionnel Dyson Omni-Glide ou encore le purificateur Dyson Purifier Hot + Cool Formaldéhyde. Une équipe d’experts formés directement par les ingénieurs de Dyson guide les clients à travers chaque recoin de cette boutique de démonstration, les explique et leur donne l’opportunité d’apprendre à connaître chaque machine en profondeur.

Toute une expérience

Le Dyson Demo Store présente un décor et une esthétique inspirés par une passion pour l’ingénierie et la technologie ; Il a été conçu par le même Sir James Dyson, fondateur de la société. Pour faciliter l’expérience des visiteurs, il dispose de différents espaces conçus pour chacune des catégories. Il comprend un laboratoire de beauté exclusif où tout le monde peut demander un diagnostic capillaire personnalisé, ainsi que des tests de coiffage avec des outils de soins personnels, tels que le sèche-cheveux Dyson Supersonic, le lisseur Dyson Corrale et le styler Dyson Airwrap.

Espaces de démonstration interactifs



La technologie Dyson la plus récente et la plus innovante est exposée au centre du magasin, où chaque zone dispose d’une zone de démonstration interactive. La zone de démonstration dédiée à la plage d’aspiration dispose d’un espace avec différents types de sols dans lesquels expérimenter, par exemple, comment le laser vert du nouveau Dyson V15 Detect rend visible la poussière microscopique que nos yeux ne sont normalement pas capables de détecter. Ou comment la brosse omnidirectionnelle Fluffy du nouveau Dyson Omni Glide glisse dans toutes les directions, ramassant de la saleté la plus grossière à la poussière la plus fine.

Dans l’espace dédié à l’assainissement de l’air, les visiteurs pourront vaporiser différents produits et observer comment les purificateurs parviennent à contrôler la qualité de l’air intérieur. Dans le cas du nouveau purificateur Dyson Hot + Cool Purificateur, ventilateur et radiateur 3-en-1 au formaldéhyde, les clients voient également comment le formaldéhyde est capturé et détruit, un composé nocif qui se cache souvent dans les murs, les matelas et les meubles de nos maisons. Tous les produits sont à la disposition des clients afin qu’ils puissent les tester directement, toujours dans le respect des normes d’hygiène et de sécurité les plus strictes.

Concept de magasins de démonstration Dyson

La première boutique physique de Dyson a ouvert en 2000 à Paris. Leur objectif était de donner une nouvelle tournure à la façon dont les gens achètent la technologie. De par sa conception, il redéfinit le commerce de détail et offre une expérience unique aux particuliers et aux clients potentiels de Dyson. Depuis l’ouverture susmentionnée, le nombre de magasins est passé à plus de 200 dans le monde.

Boutique de démonstration Dyson :

Centre commercial La Maquinista

Premier étage

Carrer de Potosí, 2, 08030 Barcelone

www.dyson.es