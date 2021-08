Magasins Valentino à New York, Paris frappés par des voleurs – WWD

in

Cela a été quelques jours difficiles pour Valentino.

Vendredi, la boutique Episode de la société à SoHo a été le théâtre d’un vol à main armée. Selon l’entreprise, trois hommes sont entrés dans le magasin au 135 Spring Street et ont pris plusieurs sacs à main Valentino Garavani Roman Stud évalués à près de 20 000 $, mais ont été appréhendés par la police locale.

Selon le sergent. Edward Riley, porte-parole du département de police de New York, vendredi vers 18 h 41, la police a répondu à un appel au 911 concernant un vol à l’intérieur du magasin Valentino. À leur arrivée, une femme de 33 ans et une femme de 40 ans ont déclaré que trois suspects de sexe masculin avaient enlevé plusieurs objets d’une valeur d’environ 18 900 $. Alors qu’ils fuyaient les lieux, ils ont poussé deux employés à l’écart, les faisant tomber au sol. L’un des suspects a laissé tomber une arme à feu noire puis l’a ramassée. Les suspects ont fui les lieux dans un Range Rover noir. Les suspects ont été appréhendés après un démarchage et la marchandise volée a été récupérée.

Les suspects qui ont été arrêtés étaient Jayshawn Brayboy, un jeune de 20 ans de Brooklyn, Shemar Miller, un jeune de 21 ans de Brooklyn et un jeune de 17 ans non identifié. Ils ont tous été accusés de vol.

Le lendemain à la Boutique Valentino Saint Honoré située au 273 rue Saint Honoré à Paris, un braquage similaire a eu lieu. Des voleurs ont également fait irruption dans ce magasin au petit matin et se sont enfuis avec des sacs à main Valentino Garavani Roman Stud et le nouveau sac à main Rockstud Alcove d’une valeur d’environ 100 000 euros. Ces suspects n’ont pas été appréhendés et l’enquête est toujours en cours.

Dans les deux endroits, la société a déclaré que Valentino “améliore les protocoles et les procédures de sécurité pour assurer la sécurité de sa communauté et de ses créations”. La maison de luxe a refusé de commenter davantage les incidents.