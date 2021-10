Magazine GRATUIT ANIMAL PLANET dans le Daily Express du samedi – d’une valeur de 39,99 £ ! | Royaume-Uni | Nouvelles

Animal Planet est un magazine mensuel regorgeant de faits fascinants sur les animaux et d’articles sur le monde naturel.

Les créatures des ténèbres couvrent les étoiles et les endroits les plus effrayants de la nature, des faits sur les chats noirs, un jardin de zombies et l’enquête sur les mystères du triangle des Bermudes ne manqueront pas d’exciter l’imagination à l’approche d’Halloween.

Non seulement cela, mais plongez dans le monde des arachnides impressionnants – ce qui n’est pas aussi effrayant que vous ne le pensez ! – et nous garderons le thème effrayant avec notre compte à rebours cryptique, et démystifierons certains mythes animaliers dans Fright or Fiction – ainsi qu’une fonctionnalité intéressante sur Pets of Ancient Egypt.

Alors, ne manquez pas cette occasion, assurez-vous de retirer votre journal Daily Express ce samedi (23 octobre 2021) où vous trouverez un bon d’achat à valoir sur cette offre exceptionnelle en magasin !