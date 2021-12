MaGE lance Manipal MedAce – L’Express Financier

Il a ajouté que Manipal MedAce permet aux étudiants MBBS d’optimiser l’apprentissage sur le campus en donnant accès à une ressource d’apprentissage complète et bien organisée sur une seule plate-forme.

Manipal Global Education Services (MaGE) a lancé Manipal MedAce, une ressource numérique d’apprentissage et d’évaluation pour les étudiants de premier cycle MBBS en Inde.

« Manipal MedAce est une ressource d’apprentissage MBBS complète et axée sur les résultats, basée sur la recherche universitaire et sur les apprenants. Le produit est conçu autour des principes de l’apprentissage en ligne et s’intègre parfaitement au programme d’études médicales. Ses fonctionnalités incluent des modules d’apprentissage interactifs et multimédias pour des sujets de base, de courtes capsules de conférences des meilleures facultés de médecine indiennes, des outils d’apprentissage basés sur des cas, des points de contrôle des connaissances et des banques de questions pour la pratique des examens », a déclaré MaGE dans un communiqué.

Il a ajouté que Manipal MedAce permet aux étudiants MBBS d’optimiser l’apprentissage sur le campus en donnant accès à une ressource d’apprentissage complète et bien organisée sur une seule plate-forme.

S’exprimant lors du lancement, Ravi Panchanadan, directeur général et PDG de MaGE, a déclaré : « Manipal MedAce est le résultat d’une étude de marché approfondie que nous avons effectuée sur le manque de besoins présent dans l’apprentissage MBBS de premier cycle. Bien qu’il existe plusieurs fournisseurs de produits d’apprentissage dans l’espace de préparation UG et PG, il existe un espace blanc évident pour l’apprentissage MBBS réel, que nous espérons combler grâce à notre offre.

