Magellan le père des home runs dans la LVBP 2021-2022

Les équipe des Navigateurs du Magellan a montré qu’il avait une attaque vraiment redoutable cette saison 2021-2022 de la Ligue vénézuélienne de baseball professionnel (LVBP) et est le neuvième avec le plus coups de circuit jusqu’à présent dans le championnat.

La saison 2021-2022 du LVBP est sur le point d’entamer sa cinquième semaine d’action et les Navegantes del Magallanes sont l’équipe avec les meilleurs records offensifs au niveau, menant le home run en tête parmi toutes les équipes qui font la vie sur le circuit vénézuélien. balle professionnelle.

Bien qu’il ne soit pas au sommet du classement, Magellan a montré des bâtons opportuns jusqu’à présent cette saison et pour cette raison, ils sont l’équipe la plus « sur » avec le bois dans le LVBP.

Papa à domicile

En 18 matchs disputés dans le LVBP 2021-2022, « La Nave Turca » enregistre un total de 22 coups de circuit et ils sont au sommet de ce département, étant également leaders en moyenne avec .312 et hits avec 198.

Le reste:

Caribes de Anzoátegui 20 circuits Bravos de Margarita 19 circuits Cardenales de Lara 18 circuits Leones del Caracas 18 circuits Tiburones de La Guaira 18 circuits Tigres de Aragua 14 circuits Águilas del Zulia 4 circuits

Nellie Rodriguez

L’initiateur du Navigateurs du Magellan, dirige le département des coups de circuit avec six (6) et est un élément clé de son équipe ayant une si bonne offensive présente dans le LVBP. De plus, parmi les circuits, il enregistre 13 indiscutables, un double, 16 points produits, 11 marqués, AVG de .277, SLG de 681 et OPS de 1 124 en 47 présences au bâton.