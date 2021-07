Maggie Gyllenhaal, Marion Cotillard Tapis Rouge – WWD

Le spectacle doit continuer, comme on dit à Broadway, et ça sonne aussi pour le Festival de Cannes. Après avoir fait une pause l’année dernière et déplacé la date de son perchoir traditionnel de mai à juillet, le festival du film le plus glamour au monde a fait son retour avec un tapis rouge éclatant.

Maggie Gyllenhaal flottait dans une cape crème et une robe couture de Céline qui incarnaient à la fois la facilité et l’élégance discrète de cette année. “Un ami m’a récemment montré une photo de Jeanne Moreau dansant sur une table, datant de 1956, et après avoir sauté l’année dernière, j’espère que cette année sera un peu comme ça”, a déclaré le membre du jury.

Le président du jury, Spike Lee, a joyeusement exaucé son souhait, bien que sur le terrain puisqu’il n’y avait pas de tables en vue, en brisant quelques coups pour les photographes. Il était habillé d’un look Louis Vuitton rose fuchsia, avec un costume personnalisé et des lunettes de soleil assorties. Le réalisateur portait des Nike Air Jordan créées pour le festival. Les baskets Nike ont été confectionnées dans les tricolores du drapeau français – bleu, blanc et rouge – avec les mots “Festival de Cannes” et “Jury President” cousus à l’intérieur.

Il a contourné le bise français traditionnel en haut des escaliers en saluant le directeur du festival Thierry Frémaux et à la place, il est entré pour un coup de poing. La tenue de Lee n’était pas la seule chose à faire une déclaration, car il a commencé la journée avec des mots forts pour les politiciens du monde lors de la conférence de presse. Mais le soir, il était prêt à profiter de la cérémonie, plaisantant en disant que la seule chose qu’il avait à dire était qu’il souhaitait pouvoir prononcer correctement le boulevard parisien “Champs-Élysées”.

Sa jalousie a suivi après que Jodie Foster est montée sur scène pour recevoir sa Palme d’Or honorifique. «Ça fait du bien de sortir. Nous y sommes, enfin ! Vous l’avez manqué ? Un peu de glamour ? a-t-elle demandé au public en français. En effet, elle l’a glamouré pour l’occasion dans une colonne en soie blanche brodée de motifs de pixels de chez Givenchy, associée à des sandales en satin nude de la maison.

Après avoir assisté au défilé Christian Dior Haute Couture à Paris lundi, Jessica Chastain s’est dirigée vers le sud pour la soirée d’ouverture. Chastain, qui servira de marraine pour le prix Trophee Chopard de cette année, portait une robe de bal noire gonflée en résille superposée avec des volutes de velours de la collection automne 2019 de la maison.

Le rockeur français Lou Doillon portait une robe Gucci dorée avec une jupe plissée associée à une pochette en forme de cœur de la marque. Ce festival du film s’annonce comme une affaire de famille pour Doillon. “Jane by Charlotte”, un documentaire sur sa mère Jane Birkin, réalisé par sa demi-soeur Charlotte Gainsbourg, sera présenté en première hors compétition mercredi.

Au final, Marion Cotillard a régné en tant que première dame de la soirée. Son film « Annette », dans lequel elle joue aux côtés d’Adam Driver, a ouvert la soirée. Elle a brillé dans une colonne Chanel argentée alors qu’elle posait avec la co-star et réalisateur Leos Carrax.

Avec un centre public de vaccination à quelques pas du tapis rouge, la soirée d’ouverture ressemblait à une scène surréaliste dans l’un de ses films. Les invités ont été autorisés à retirer leurs masques pour poser, mais ont été invités à les remettre à différents moments, ce qui en fait l’accessoire le plus compliqué de la nuit. Dans l’air du temps, beaucoup ont été marqués par un festival de cinéma.