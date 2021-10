Maggie Hassan présente un projet de loi sur la cryptographie qui examinerait les procédures d’exploitation minière

in

Deux sénateurs américains – Maggie Hassan, une démocrate du New Hampshire et Joni Ernst, un républicain de l’Iowa – ont présenté un nouveau projet de loi qui permettrait aux régulateurs du pays d’examiner les comportements des mineurs à la fois dans le pays et à l’étranger.

Maggie Hassan veut savoir ce qui se passe dans le monde minier

Le nouveau projet de loi demande au département du Trésor d’examiner comment les nations utilisent aujourd’hui la crypto qu’elles exploitent. Il leur demande également d’examiner combien de crypto-monnaie a été extraite au cours des cinq dernières années aux États-Unis et à l’étranger. De nombreux experts pensent que cette décision est simplement un moyen de mieux comprendre l’agenda cryptographique de la Chine, étant donné que le pays vient de faire tout ce qu’il pouvait pour s’assurer que les transactions bitcoin et cryptographique sont devenues illégales et que tous les mineurs ont été retirés de la commission.

Enfin, le Trésor serait invité à examiner l’impact du minage de crypto sur les chaînes d’approvisionnement. Les sénateurs en question veulent savoir comment l’activité minière affecte potentiellement des choses comme les semi-conducteurs, dont il existe une pénurie mondiale. Cela a causé de graves problèmes aux constructeurs automobiles et aux particuliers d’industries similaires.

Maggie Hassan a expliqué dans une interview :

Afin de renforcer la compétitivité des États-Unis, notre gouvernement doit mieux comprendre le rôle que joue la crypto-monnaie dans l’économie mondiale et comment elle est exploitée par d’autres pays. Je suis heureux de m’associer de l’autre côté de l’allée avec le sénateur Ernst pour aider à garantir que le département du Trésor reste au courant de l’utilisation de la crypto-monnaie, y compris de son impact sur nos chaînes d’approvisionnement.

Au cours des dernières semaines, les membres du Congrès ont constamment cherché à invoquer de nouvelles lois relatives à l’activité de crypto-monnaie aux États-Unis. les transactions cryptographiques et les régulateurs plus d’opportunités de percevoir les taxes potentielles basées sur la cryptographie.

En outre, Gary Gensler – le chef de la Securities and Exchange Commission (SEC) – ressent la pression ces derniers temps pour faire avancer les choses à Capitol Hill lorsqu’il s’agit de mettre en œuvre des réglementations cryptographiques appropriées.

Malgré tout cela, le sujet de la réglementation de la cryptographie est toujours controversé étant donné que les monnaies numériques ont été conçues pour donner aux gens la vie privée et plus de contrôle sur leur avenir financier. Bien qu’une certaine surveillance puisse être nécessaire, trop peut conduire à la dissolution des objectifs de l’industrie, et ce qui était autrefois conçu pour être décentralisé finira par ne devenir qu’une autre branche de la politique monétaire moderne gérée par des tiers.

Trop de crimes ?

Hassan a ajouté :

L’anonymat fourni par la crypto-monnaie a contribué à faciliter son utilisation par les criminels de multiples façons. Ces utilisations incluent les ventes de drogue sur le dark web, les paiements pour les attaques de ransomware, l’évasion fiscale, le financement du terrorisme et du crime organisé, le blanchiment d’argent, etc.

Mots clés: projet de loi sur le minage de crypto, Joni Ernst, Maggie Hassan