Maggie Murdaugh et Paul Murdaugh ont été abattus : les autorités 10z viral

Un homme de Caroline du Sud et sa mère ont récemment été tués par balle, et il a laissé derrière lui une histoire récente chargée. Paul Murdaugh, 22 et Maggie Murdaugh, 52 ans, ont été retrouvés morts près d’un chenil au domicile familial par Islandton lundi dernier, selon l’Associated Press. Cette résidence était un pavillon de chasse qui appartiendrait à la mère.

Mallory Beach est décédée dans un accident de bateau en février 2019. Deux ans plus tard, Paul Murdaugh, l’homme accusé de sa mort, a été tué. Que s’est-il passé pendant ces deux années ? https://t.co/JPTxTbRvGp – Rock Hill Herald (@RHHerald) 10 juin 2021

Aucun suspect n’a été nommé dans ce qui fait l’objet d’une enquête pour un double homicide. Les enquêteurs n’ont avancé aucun motif présumé. Paul Murdaugh a fait l’objet d’un procès pour crime pour la mort en 2019 d’un jeune de 19 ans Plage de Mallory, décédé dans un accident de bateau. Sa famille a également été poursuivie pour cet incident mortel. Mais les autorités n’ont pas allégué de lien entre les récents meurtres et la mort de Beach.

L’incident a attiré l’attention dans la région, où les hommes de Murdaugh ont occupé le poste de 14th Circuit Solicitor – le plus haut procureur de la région – pendant près d’un siècle. Le grand-père paternel de Paul Murdaugh Randolph Murdaugh III, qui a occupé le poste pour la dernière fois et a pris sa retraite en 2005, est décédé jeudi. L’homme de 81 ans était malade, a déclaré une source familiale citée par WJCL. Il était en soins intensifs, a déclaré State Sen. Sen. Margie Bright Matthews (D-District 45) mardi, selon l’Associated Press.

le père de Paul Alex Murdaugh est associé du cabinet d’avocats en droit de la famille et procureur à temps partiel. Cette entreprise de Peters Murdaugh Parker Eltzroth & Detrick a publié une déclaration, selon WIS.

“La famille Murdaugh et PMPED souhaitent remercier tout le monde pour les nombreux appels et condoléances à la suite de la mort de Maggie et Paul Murdaugh”, ont-ils écrit. “Nous vous demandons votre patience et vos prières continues pendant cette période tragique.”

Le père aurait été propriétaire du bateau lié à la mort de Beach.

Selon les autorités, six personnes ont été jetées de ce bateau une nuit de février 2019 après qu’il s’est écrasé sur un pilotis sous un pont. Beach a été retrouvé mort une semaine plus tard. Les cinq survivants étaient “grossièrement intoxiqués”, a déclaré la police. Aucun d’eux, cependant, n’a passé de tests de sobriété. L’une de ces personnes était Paul Murdaugh, qui a fini par être inculpé d’un chef de navigation avec facultés affaiblies causant la mort et de deux chefs de navigation avec facultés affaiblies causant de graves blessures corporelles. La mère de la plage Plage Renée a poursuivi des membres de la famille Murdaugh pour la consommation d’alcool par des mineurs.

La famille de Mallory Beach a exprimé ses condoléances à la suite des décès par balle.

“La famille Beach exprime ses condoléances les plus profondes et les plus chaleureuses à la famille Murdaugh pendant cette terrible période”, ont-ils déclaré dans un communiqué, selon WIS. «Après avoir subi la perte dévastatrice de notre fille, la famille prie pour que les Murdaugh puissent trouver un certain niveau de paix après cette perte tragique. Ils aimeraient que la famille et la communauté sachent que leurs pensées et leurs prières continues sont avec les Murdaugh. C’est leur espoir le plus sincère que quelqu’un se manifestera et coopérera avec les autorités afin que l’auteur de ces crimes insensés puisse être traduit en justice. »

