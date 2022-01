Magi 2022 : Quand viennent les Mages ?

. Un artiste déguisé en Melchoir King salue le public alors qu’il chevauche un char pendant la « Cabalgata de Reyes » ou le défilé des Trois Rois le 5 janvier 2016 à Madrid, Espagne.

C’est le jour des mages ! Cette célébration traditionnelle et coutumière dans de nombreuses régions du monde par les catholiques, est un événement basé sur les écrits du Nouveau Testament, où il est raconté que les trois mages d’Orient, suivant une grande étoile, sont venus adorer le nouveau-né bébé Jésus.

Cette fête correspond à la nuit du 5 au 6 janvier 2022, alors que les Rois Mages de l’Est, après 81 jours de voyage vers Bethléem, approchaient déjà de leur destination finale. Le 6 janvier, ils atteignent enfin la crèche où repose le Fils de Dieu, Roi des Rois.

Les Rois Mages arrivent le jeudi 6 janvier

Origine de cette fête traditionnelle

S.H. MM. les mages viennent d’arriver à la basilique. Ils se sont prosternés devant la Sainte Vierge et le Seigneur avant de commencer à recueillir les lettres des garçons et des filles de la Confrérie. Une mission très spéciale leur a été confiée : apporter des jouets à d’autres enfants moins fortunés. pic.twitter.com/7JeW1oh94G – Confrérie Macarena (@Hdad_Macarena) 2 janvier 2022

Selon les écritures de la Bible dans l’Evangile selon Matthieu (chapitre 2, versets 1 à 12) indique que les mages sont passés par Jérusalem pour voir Hérode et l’interroger sur le « Roi des Juifs » qui venait de naître, guidé par une étoile dans le ciel

Hérode, très inquiet, consulta ses prêtres à ce sujet, et ils confirmèrent que, selon la prophétie, le Messie naîtrait à Bethléem. Hérode a délibérément demandé aux magiciens qu’une fois qu’ils auraient trouvé l’Enfant, ils l’informeraient de son emplacement afin qu’il puisse aller l’adorer, mais leurs véritables intentions étaient d’ordonner de le tuer.

Les mages eurent à travers un rêve la révélation de ce que le méchant roi voulait faire, et c’est pourquoi après avoir adoré l’enfant Jésus, ils prirent un chemin différent, évitant de passer par Jérusalem et rencontrant à nouveau Hérode.

« Ils entrèrent dans la maison, trouvèrent l’enfant avec Marie, sa mère, et, se prosternant, ils l’adorèrent ; puis, ouvrant leurs trésors, ils lui offrirent des cadeaux : de l’or, de l’encens et de la myrrhe ».

La fête du 5 janvier

Célébrer le 5 janvier comme la veille de l’arrivée des rois d’Orient à Bethléem, est une tradition née en Espagne dès le XIXe siècle. Depuis cette époque, il est de coutume d’offrir des cadeaux aux enfants la nuit des Douzièmes (la veille de l’Épiphanie).

De plus, en 1866, la communauté valencienne a introduit dans le cadre de la célébration le premier défilé des Trois Rois à Alcoy, dans la province d’Alicante, une tradition qui s’est propagée à toutes les communautés du reste du pays et qui est actuellement l’une des festivités les plus attendues. pour tous les espagnols.

À l’heure actuelle, le défilé du 5 janvier se déroule dans les rues des villes espagnoles, où se déroulent les défilés des personnifications des trois mages dans de magnifiques chars accompagnés de leur entourage. Au passage des mages devant le public spectateur, ils distribuent des friandises, tandis que leurs pages se chargent de recueillir les lettres des enfants les plus en retard.

Il est à noter que cette tradition a également été adoptée dans d’autres pays européens comme l’Autriche, l’Allemagne, la Pologne, la Belgique, la France, le Portugal et l’Italie, et dans certains pays américains de culture hispanique.

La fête des Trois Rois

Le 5 janvier, tous les enfants avant d’aller se coucher laissent leurs chaussures dans un endroit de la maison où Melchor, Gaspar et Baltasar peuvent les voir, ils laissent aussi du lait, des bonbons et de la paille pour nourrir les chameaux. Le lendemain matin, soit le 6 janvier, ils découvrent avec une grande émotion les cadeaux laissés par les rois.

La tradition des chaussures, selon National Geographic, est basée sur une curieuse histoire qui raconte que deux amis de l’enfant Jésus, désolés de le voir toujours pieds nus à cause de la pauvreté de sa famille, ont voulu lui donner leurs propres chaussures ; mais comme ils étaient utilisés, dans le but de leur donner un aspect neuf et de les rendre plus beaux, les enfants généreux se sont donné beaucoup de mal pour les nettoyer autant que possible, alors ils les ont lavés et laissés sécher pendant la nuit sur le balcon .

Le lendemain, miraculeusement, les chaussures sont apparues pleines de cadeaux et de bonbons en récompense de son bon cœur. Les mages y avaient passé cette nuit et avaient récompensé la bonté des deux enfants.

Vidéo liée au jour des rois 2022

