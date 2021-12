‘Magic Chopin’ arrive au Teatro Real dans le programme spécial de Noël d’El Real Junior

MADRID, 17 déc. (EUROPA PRESS) –

Le spectacle « La magie de Chopin » arrive au Teatro Real, une proposition pour toute la famille qui réunit films d’animation et musique live dans un format très accessible, dans le cadre du programme spécial Noël d’El Real Junior.

Le rendez-vous aura lieu à la Grande Salle, avec le piano et la musique de Frédéric Chopin, les 27 et 30 décembre prochains et les 3 et 4 janvier, à 12 heures, selon le Théâtre Royal.

Ainsi, sous le titre de « La magie de Chopin » sera présentée, pour la première fois en Espagne, cette proposition des Oscars BreakThru Films – dont la création, ‘Pedro y el Lobo’, plusieurs fois récompensée, a pu être vue dans

le Teatro Real la saison dernière – qui invite désormais à un concert de film d’animation qui mettra en vedette la pianiste Mariana Gurkova, interprétant en direct la musique du compositeur polonais, et la participation de Fernando Palacios, en tant que scénariste et présentateur.

« La magie de Chopin » présente la musique de Chopin avec un ensemble d’animations uniques, composé d’un long métrage principal, ‘Magic Piano’, d’environ 30 minutes, qui raconte l’aventure d’Anna et de sa cousine Chip-Chip à bord d’un piano magique et volant, et de plusieurs courts métrages d’animation, ‘The Chopin Shorts’ (‘Chopin’s shorts ‘), dans laquelle quatre histoires de 2 à 3 minutes chacune sont racontées.

Les différents récits entourent le spectateur qui, dès le premier instant, sympathise avec les aventures, les émotions et les attitudes des protagonistes sans cesser d’être surpris jusqu’au dernier moment, emportant, en partant, le souvenir d’une expérience inoubliable et de nombreuses réflexions sur les moments vécus.

BreakThru Films, fondée en 2001 par le producteur Hugh Welchman, est une société d’animation polonaise, connue dans le monde entier pour ses projets innovants d’une qualité artistique extraordinaire. Sa première grande production, « Pierre et le loup », lauréat de l’Oscar du meilleur court métrage d’animation, a été le pionnier du format des films projetés dans les salles de concert accompagnés d’orchestres en direct, attirant de plus en plus de jeunes publics.

BreakThru Films est soutenu par plus de 20 prix et nominations internationaux, dont deux nominations aux BAFTA, la sélection officielle de Cannes, le Chicago Canal + Award et le TCM Award, entre autres.