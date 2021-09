Magic Eraser, la solution pour éliminer sans effort les taches les plus tenaces de toute la maison | La vie

La gomme magique est un outil de nettoyage très utile qui vous permet d’éliminer sans effort les taches les plus tenaces et les plus tenaces. Il est très facile à utiliser et a d’innombrables applications.

Les tâches ménagères peuvent nous aider à nous détendre et à mettre le stress de côté, mais elles deviennent parfois un véritable casse-tête. Cela se produit, par exemple, lorsque des taches difficiles se présentent et que nous ne sommes pas en mesure d’obtenir les résultats souhaités.

Heureusement, Internet est une excellente source d’astuces de nettoyage qui fonctionnent vraiment et nous pouvons trouver des astuces spécifiques pour rendre toute la maison impeccable, de la salle de bain à la cuisine et aux sols, en passant par l’écran de télévision ou l’ordinateur portable.

Mais parfois on a du mal à se débarrasser des taches même avec les meilleures astuces pour les enlever. Pour ces cas, la gomme magique peut être votre meilleur allié, tant que la tache est sur une surface adaptée à ce produit.

La gomme magique est une éponge en mousse de mélamine, un matériau à structure microporeuse qui a un grand pouvoir abrasif. Grâce à cela, il est capable d’éliminer les traces de saleté et les taches sur toute surface supportant l’abrasion.

C’est une solution de nettoyage efficace qui se distingue par sa grande facilité d’utilisation. Il suffit d’humidifier légèrement l’éponge magique pour activer la mousse de mélamine et de frotter la zone à traiter.

Vous n’avez pas besoin d’appliquer de produit et son action est très efficace. Dans la pratique, fonctionne comme du papier de verre extrêmement fin qui, fidèle à son nom, efface comme par magie la saleté et les taches. Bien sûr, avec les frottements, il se consume et lorsqu’il s’use il faut le changer pour un neuf.

La gomme magique est très polyvalente et ses applications sont les plus variées. Vous pouvez l’utiliser pour de nombreuses choses, telles que le nettoyage de la saleté de la plinthe et du rebord de la fenêtre, des taches sur les murs, des traces de calcaire de la baignoire, de la saleté incrustée de la porte du four, des joints de carrelage, des meubles de terrasse et de jardin, et bien plus encore.

Si vous n’avez jamais utilisé de gomme magique et que vous souhaitez l’essayer, vous pouvez trouver sur Amazon un pack de 12 unités au prix de 6,45 euros (0,54 euros l’unité). Si vous préférez, chez Mercadona vous avez la gomme magique Green Forest en pack de 3 unités pour 1,43 euros (0,48 euros l’unité).