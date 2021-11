Magic Eraser n’est plus exclusif au Pixel 6

Lire la mise à jour Cet article a été mis à jour pour supprimer les implications de la modification de l’APK de Sadykov et comprend plus d’informations sur nos tests ainsi qu’une solution potentielle pour les appareils non Pixel. La discrétion de l’utilisateur est conseillée.

Google était assez fier de son outil d’édition de photos Magic Eraser alimenté par Tensor lorsqu’il nous a présenté le Pixel 6 et le Pixel 6 Pro et nous pensons qu’il fait un assez bon travail dans des situations complexes, bien que vous puissiez dire à quel point les patchs de guérison sont évidents. La plupart des gens, de toute façon, n’ont pas pu jouer avec parce que ces nouveaux appareils brillants sont coincés quelque part sur un navire en mer. Cela dit, nous avons écrit un guide sur l’utilisation de Magic Eraser sur n’importe quel téléphone Android, simplement en utilisant un APK Google Photos truqué.

Nail Sadykov, qui dirige le groupe GoogleNews Telegram, a partagé ce qu’il a pu retirer de sa table de cuisine à l’aide de Magic Eraser et de son Pixel 4.

Soi-disant, Magic Eraser repose sur le SoC Tensor du Pixel 6, mais il semble que toute capacité de calcul substantielle de l’IA puisse être utilisée avec un certain succès ici.

En effet, le prolifique expert Android Mishaal Rahman et quelques autres types industrieux – dont notre propre Prasham Parikh – ont publié leurs propres résultats à partir de leurs appareils Pixel 3 XL, Pixel 4 et Pixel 4a.

Une personne a même pu obtenir de la magie d’effacement sur un appareil qui n’est clairement pas un Pixel d’aucune sorte.

Sadykov a partagé une version d’un APK Google Photos v5.64 avec son groupe (voici la version générale d’APK Mirror pour référence). Pour plus de clarté, nous avons pu exporter un fichier APK Google Photos à partir d’un Pixel 6 et avons réussi à charger Magic Eraser sur les Pixel 3a, Pixel 4, Pixel 5 et Pixel 5a. Dans le cas du Pixel 3a, nous n’avons pas pu recevoir Magic Eraser en installant le package APK Mirror. Et pour voir si nous le pouvions, nous avons également testé des installations propres de Google Photos pour les deux versions d’APK sur un ZenFone 8, sans produire aucun résultat.

Vous pouvez consulter vous-même les publications de Telegram, puis installer et jouer avec l’APK (ou suivre votre propre chemin en utilisant un outil Magisk et usurper votre appareil en tant que Pixel) à vos risques et périls.

Cet article a été mis à jour pour supprimer les implications que l’APK de Sadykov a été modifié et comprend plus d’informations sur nos tests ainsi qu’une solution potentielle pour les appareils non-Pixel. La discrétion de l’utilisateur est conseillée.

