Magic Eraser revient sur le Google Pixel 6

Après une brève interruption accidentelle, Google Photos restaure sa fonctionnalité la plus intéressante

Le développement de logiciels est une activité précaire, comme Google le sait probablement mieux que quiconque. L’une des erreurs les plus récentes de l’entreprise a vu le nouvel outil astucieux Magic Eraser disparaître des téléphones Pixel 6 et Pixel 6 Pro lorsqu’une version ratée de Google Photos a été déployée. Vous pouvez éviter de perdre la fonctionnalité en ne mettant simplement pas à jour l’application, mais la dernière mise à jour de Google résout le problème et restaure l’outil à son ancienne gloire.

La version erronée de l’application était 5.67.0.409192963, mais une version corrigée avec un numéro presque identique fait maintenant son chemin vers les téléphones des gens, avec Magic Eraser intact. La version 5.67.0.409448818 arrivera via le Google Play Store comme d’habitude, mais vous pouvez également la charger de côté si vous êtes vraiment impatient – ​​récupérez-la depuis APK Mirror (cette version exacte fonctionne pour moi), si c’est le cas. Pour ceux d’entre vous qui ont désactivé les mises à jour afin de ne pas perdre l’accès à l’une des fonctionnalités les plus intéressantes de l’appareil photo sur les derniers téléphones phares de Google, vous pouvez désormais laisser le Play Store aller de l’avant et mettre Google Photos à jour sans vous inquiéter.

Si vous vous demandez de quoi il s’agit, Magic Eraser est une fonctionnalité très attendue de Google Photos qui utilise l’IA pour vous aider à supprimer des objets et des personnes de l’arrière-plan des photos que vous prenez. Ce n’est en aucun cas parfait, mais fait un excellent travail dans certaines situations et est vraiment impressionnant pour une fonctionnalité de première génération – nous pouvons également nous attendre à ce qu’elle s’améliore avec le temps. Découvrez quelques-uns des meilleurs (et des pires) exemples pour voir ce que le nouvel outil sophistiqué peut faire, et bien qu’il soit censé être exclusif aux Pixel 6 et 6 Pro, il existe un moyen de le faire fonctionner sur les anciens téléphones Pixel si vous ‘ êtes prêt à faire un peu d’effort.

Merci: Mishaal Rahman

