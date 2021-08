‘Magic’ est une application Mac gratuite qui vous permet de dessiner n’importe quoi avec le trackpad

Les utilisateurs de Mac savent à quel point le trackpad est bon sur les ordinateurs Apple, surtout si vous possédez l’un des derniers Mac disponibles. Bien qu’Apple offre aux utilisateurs certaines options pour signer des documents à l’aide du trackpad, il n’y a aucune fonctionnalité pour dessiner ce que vous voulez. Mais si vous voulez toujours vous amuser avec le trackpad de votre Mac, “Magic” vous le donnera.

Magic est une nouvelle application macOS créée par le jeune développeur João Gabriel, qui est l’un des gagnants du WWDC Swift Student Challenge d’Apple. Bien sûr, comme vous pouvez le deviner, l’application n’est pas axée sur un usage professionnel car il n’y a aucun moyen d’utiliser un Apple Pencil sur le trackpad du Mac pour faire des dessins précis.

Néanmoins, l’application tire parti de la bonne qualité des trackpads intégrés des MacBooks (ou du Magic Trackpad si vous en avez un) et permet aux utilisateurs de créer des dessins amusants en utilisant simplement leurs doigts.

Magic vous permet de faire des dessins extraordinaires en utilisant uniquement le trackpad de votre Mac – c’est unique en son genre. En utilisant la technologie Mac, Magic est le moyen le plus agréable et le plus cool de vous exprimer en utilisant uniquement le toucher et la créativité.

Il n’y a pas grand-chose à savoir avant d’utiliser l’application Magic pour la première fois, car elle transforme essentiellement le trackpad en tablette. Tout ce que vous avez à faire est de cliquer sur le canevas, puis de commencer à dessiner sur le trackpad exactement où vous le souhaitez. Si votre Mac dispose d’un trackpad Force Touch, l’application identifie également les niveaux de pression pour ajuster automatiquement la brosse, mais il existe également des options manuelles.

Les utilisateurs peuvent modifier la couleur, la taille et l’opacité du pinceau. Il existe également quatre options d’arrière-plan différentes, y compris des lignes et des carrés. Les dessins peuvent être exportés sous forme d’images régulières afin que vous puissiez les partager n’importe où.

Le développeur a déclaré à . qu’il travaillait déjà sur de nouvelles fonctionnalités pour l’application, notamment la possibilité d’ajouter et de réorganiser plusieurs couches dans un seul projet. Heureusement, si vous voulez essayer l’application, Magic est disponible gratuitement sur le Mac App Store. Il nécessite un ordinateur exécutant macOS Big Sur et versions ultérieures et, bien sûr, un trackpad.

