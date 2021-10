Magic Johnson dit que les joueurs de la NBA non vaccinés abandonnent leur équipe

Johnson magique pèse sur le débat sur le vaccin en appelant chaque joueur de la NBA à se faire vacciner contre le COVID-19.

La légende de la NBA pense que les joueurs non vaccinés ont l’obligation envers leurs coéquipiers de se faire vacciner.

« Vous avez dit à vos coéquipiers que vous allez être là pour eux, eh bien, vous ne pouvez pas être là si vous ne vous faites pas vacciner », a déclaré Johnson à CBS News avant la soirée d’ouverture de la saison du 75e anniversaire de la ligue. «Vous les laissez tomber et cela nuit à nos chances de gagner un championnat, je ne ferais jamais ça à mes coéquipiers. Jamais. »

Magic Johnson prend la parole lors de The Genius of Magic Johnson à l’expérience BET le 22 juin 2019. (Photo de Frazer Harrison/. pour BET)

En 1991, la légende des Lakers a annoncé qu’il était séropositif. En 2020, avant que les vaccins COVID-19 ne soient diffusés au public, il a comparé l’impact des deux virus sur les Afro-Américains.

« Les Afro-Américains sont en tête en termes de décès dus au coronavirus et la plupart d’entre eux à l’hôpital sont des Afro-Américains », a déclaré Johnson sur CNN en avril dernier. «Nous devons faire un meilleur travail en tant qu’Afro-Américains pour respecter la distanciation sociale, rester à la maison et nous assurer d’éduquer nos proches et les membres de notre famille et de faire ce que nous sommes censés faire pour rester en sécurité et en bonne santé. Ensuite, quand vous additionnez cela, nous n’avons pas accès à des soins de santé, à des soins de santé de qualité. Beaucoup d’entre nous ne sont pas assurés. Cela crée également un problème, aussi. Tout comme il l’a fait avec le VIH et le sida.

Johnson, 62 ans, a publié son propre statut vaccinal sur les réseaux sociaux dans l’espoir d’encourager les hésitants à recevoir le vaccin.

« C’est pourquoi j’ai obtenu mes deux clichés et je me suis assuré de les diffuser sur les réseaux sociaux », a déclaré Johnson. « Tout d’abord, je voulais faire savoir à ma communauté qu’elle est sûre et que les joueurs… les gens les écoutent [players] et suivez-les.

Ancien joueur NBA Charles Barkley, 58 ans, est également intervenu en disant que des joueurs non vaccinés tels que les Brooklyn Nets Kyrie Irving devrait se faire vacciner.

Lors de l’émission Inside the NBA de TNT mardi, Barkley s’est plaint que la star guard gagnera toujours des millions cette saison malgré sa mise à l’écart pour avoir refusé de se conformer au mandat COVID-19 de New York.

« La seule chose qui me dérange, c’est qu’il va encore gagner 17 millions de dollars assis à la maison », a déclaré Barkley.

« Pour chaque personne, vous ne vous faites pas vacciner uniquement pour vous-même. Mettons cela de côté. – Charles Barkley a partagé ses réflexions sur la saga Kyrie Irving x Brooklyn Nets 💉 (via @NBAonTNT) pic.twitter.com/y79ldRuLOz – Sports Illustrated (@SInow) 20 octobre 2021

« Je suis vraiment fier des Nets d’avoir mis le pied à terre – d’avoir dit ‘non, nous n’allons pas nous en occuper à moitié, à moitié [situation]», a-t-il déclaré à propos de la ligue interdisant Irving de l’équipe jusqu’à ce qu’il se fasse vacciner.

Irving, 29 ans, ne sera pas payé pour les matchs manqués à New York mais sera payé pour les matchs à l’extérieur, selon Netswire.

« Tout d’abord, vous ne vous faites pas vacciner pour vous-même, vous le faites pour les autres. Je me suis fait vacciner, j’ai hâte de recevoir le rappel », a déclaré Barkley avant de citer le commissaire de la NBA Adam Argent. « On ne se fait pas vacciner juste pour soi. Comme Adam [Silver] dit, tu te fais vacciner pour ta famille d’abord, tu te fais vacciner pour tes coéquipiers ensuite. C’est ce qui me dérange dans tout ça.

Barkley a également critiqué les comparaisons publiques entre Irving et le regretté champion de boxe professionnel et militant des droits civiques Mohamed Ali.

« Les gens disent qu’il est comme Ali. Tout d’abord, ne comparez jamais personne à Ali. Ali est resté trois ans sans boxer alors qu’il était l’athlète le mieux payé au monde », a déclaré Barkley.

Lorsque Silver est apparu sur Inside the NBA plus tôt dans l’émission pour discuter du statut vaccinal d’Irving, il a exhorté l’athlète à « se faire vacciner, d’abord et avant tout pour lui-même et sa famille. Ensuite, pour ses coéquipiers et sa communauté et aussi pour la ligue à laquelle je sais qu’il tient tellement. »

