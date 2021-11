Magic Johnson et le pire moment de sa vie : « Il était mort de peur »

« J’ai joué contre certains des meilleurs basketteurs du monde, j’ai remporté des championnats, j’ai participé à neuf finales NBA … donc je connais la pression. Mais je n’ai pas ressenti plus de pression dans ma vie que lorsque j’ai dû rentrer chez moi pour dire à ma femme que j’étais séropositif ».

Avec ces mots, Earvin ‘Magic’ Johnson (62 ans), a raconté sur CBS Mornings l’un des moments les plus compliqués de sa vie lorsqu’il a dû faire face à la réalité de communiquer la nouvelle à sa femme. « C’était difficile parce qu’il l’aimait tellement et détestait la blesser », ajoute l’ancien joueur des Lakers.

Et il se trouve que lorsque Magic a reçu le diagnostic, il était marié depuis un peu plus d’un mois à Earlitha Kelly, mieux connue sous le nom de Cookie Johnson, qui à son tour avait récemment découvert qu’elle était enceinte. « La clé était lorsque Cookie a été testé et les résultats ont montré qu’elle et le bébé allaient bien.», raconte la légende de la NBA, qui a subi l’indicible et vécu le pire moment de sa vie.

« C’est toujours la chose la plus difficile que j’aie jamais eu à faire de ma vie »: @MagicJohnson dit qu’il « détestait » devoir informer sa femme de son diagnostic de VIH. Mais 30 ans plus tard, la légende de la NBA poursuit toujours ses passions, avec Cookie à ses côtés. pic.twitter.com/JFTbV0U9YZ – CBS Mornings (@CBSMornings) 4 novembre 2021

« J’étais mort de peur avant de connaître les résultats. L’essentiel était de m’assurer qu’elle allait bien et que le bébé allait bien pour que je puisse me concentrer sur mon propre bien-être », avoue Magic, qui a dû faire face au fait de communiquer publiquement ce que lui arrivait.

C’était le 7 novembre 1991 et sa femme, comme elle l’admet, n’était pas d’accord. « A cette époque, il y avait beaucoup d’ignorance et on pensait qu’on ne pouvait pas toucher ou étreindre. Je ne voulais pas que les gens nous traitent comme si nous étions des lépreux« , explique Cookie, qui était toujours aux côtés de Magic lors de cette conférence de presse historique. Et vêtu de blanc.

« Je portais ce costume blanc pour une raison : pour moi, il symbolise la luminosité. Je ne voulais rien porter de noir ou de noir. Avec le costume blanc J’ai essayé de transmettre qu’il y avait un avenir et de la positivité« , laisse tomber Cookie qui, 30 ans plus tard, est toujours aux côtés de Johnson malgré le fait qu’il n’a jamais été qualifié de partenaire ou de mari idéal.