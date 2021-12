Magic Johnson n’attend pas avec impatience la série Showtime Lakers de HBO

Lire du contenu vidéo

TMZSports.com

Johnson magique dit qu’il ne sera pas à l’écoute lorsque la série « Showtime » des Lakers de HBO sortira … TMZ Sports il « ne l’attend pas avec impatience ».

« Winning Time: The Rise Of The Lakers Dynasty » – avec John C. Reilly, Champ de Sally et Jason Segel – est une nouvelle série dramatique très attendue qui couvre la vie professionnelle et personnelle des Lakers de Los Angeles des années 1980.

Alors que la plupart des gens sont ravis de regarder l’émission, Magic n’en fait pas partie … disant qu’il travaille sur son propre projet.

« Non, nous avons différents spectacles à venir », nous dit Magic. « J’en ai un, puis tu as Jeanie Buss J’en ai un sur Showtime qui sort. »

« Ce sont ceux que j’attends avec impatience. »

Bien sûr, Magic a aidé les Lakers « Showtime » à remporter 5 championnats NBA dans les années 80… aux côtés d’autres légendes de la NBA Kareem Abdul Jabbar et James digne.

Les Lakers de Johnson ont été célébrés au fil du temps … pour l’impact qu’ils ont eu sur la ligue et pour le style de jeu rapide et rapide qu’ils ont cultivé.

Mais Magic semble très catégorique, il n’est pas ravi de la sortie du projet HBO … en disant: « Je ne l’attends pas avec impatience. Je vais en rester là. »

La série sort en mars… et ne vous attendez pas à une critique de Magic.