Magic Johnson ne regardera pas la série « Winning Time » de HBO

Hbo a récemment présenté son produit phare de 2022 : une mini-série basée sur Les Lakers de Los Angeles du ‘Afficher l’heure’ des années quatre-vingt appel « Gagner du temps » (pour les droits ils ne pouvaient pas mettre Showtime directement dans la fiction) et qui aura comme protagonistes principaux les héros de ce projet : Jerry Buss, Jerry West, Pat Riley, Kareem Abdul-Jabbar et, bien sûr, à johnson magique.

Eh bien, tout le monde attend avec impatience la première de la série en mars prochain. Eh bien, pas tout le monde, à l’exception de Magic Johnson lui-même. Magic semble être complètement indifférent à se voir sur le petit écran. En voyant dans la fiction ce qu’il vivait dans la réalité. S’adressant à TMZ, il a clairement indiqué qu’il n’était pas intéressé par la série « Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty »:

« Je ne m’y attends pas. Je vais laisser tomber. »

Lorsqu’on lui a demandé s’il prévoyait de le voir à tout moment, sa réponse a été très claire :

« Non ».

Causes possibles du désintérêt de Magic

Une partie du désintérêt surprenant de Magic pour une série basée sur sa vie est qu’il produit actuellement un documentaire sur lui-même sur Apple TV + (un concurrent direct de HBO), donc s’enthousiasmer pour un produit concurrent ne semble pas faire beaucoup de sens: « Nous attendons différents spectacles. Je ai une. Jeanie Buss en a un autre sur Showtime. C’est ce que nous attendons. »

L’autre raison possible est que la série HBO n’est pas autorisée pour les protagonistes, nous supposons donc que Magic ne va pas être d’accord avec leur vision qu’ils vont donner dans ‘Winning Time’, qui semble très concentré en voyant la bande-annonce sur bien plus que le basket (sexe, soirées…).