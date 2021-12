Magic Johnson partage ses réflexions sur la nouvelle série HBO à propos des Showtime Lakers

Magic Johnson a quelques réflexions intéressantes sur la nouvelle série HBO sur les Lakers de Los Angeles. La légende des Lakers a récemment parlé à TMZ Sports et a été interrogée sur la série, qui s’appelle Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty. Johnson a déclaré à TMZ Sports qu’il était peu probable qu’il regarde la série qui se concentrera sur les Lakers des années 1980.

« Je ne suis pas vraiment impatient d’y être », a déclaré Johnson. « Je vais en rester là. » TMZ Sports a ensuite demandé à Johnson s’il prévoyait de regarder la série. « Non, » répondit-il. Johnson a ensuite ajouté « nous avons différents spectacles qui sortent. J’en ai un, puis Jeanie Buss en a un sur Showtime qui sort. Ce sont ceux que j’attends avec impatience. »

Johnson n’est pas la seule légende des Lakers à ne pas regarder. Kareem Abdul-Jabbar a récemment parlé à Matthew Belloni de Puck et a exprimé ses inquiétudes au sujet de l’émission. Il a déclaré: « Bien que je respecte le droit des autres artistes de choisir leurs sujets, je pense que l’histoire des Showtime Lakers est mieux racontée par ceux qui l’ont vécue parce que nous savons exactement ce qui s’est passé. » Deborah Morales, la représentante de longue date d’Abdul-Jabbar, n’est pas non plus fan de la nouvelle série.

« Quand le gars qu’ils ont choisi pour jouer Kareem a eu le rôle, il était super excité et m’a tendu la main », a-t-elle déclaré à Belloni « Je ne pense pas qu’il ait réalisé la réponse qu’il allait obtenir, ce qui n’était pas très agréable! » Morales a poursuivi: « Je ne pense pas que quiconque a accepté un rôle dans l’un de ces personnages sera adopté par quiconque dans la NBA ou l’un des joueurs ou l’un de leurs amis – et j’espère certainement que je ne rencontrerai jamais personne associée avec ce spectacle. »

Gagner du temps: L’ascension de la dynastie des Lakers met en vedette John C. Reilly dans le rôle du défunt propriétaire des Lakers, Jerry Buss. Le spectacle met également en vedette Quincy Isaiah, Jason Clarke, Adrien Brody, Gaby Hoffman, Tracy Letts, Jason Segel, Julianne Nicholson, Hadley Robinson, Dr. Solomon Hughes, Tamera Tomakili, Brett Cullen, Stephen Adly Guirgis, Joey Brooks, Sarah Ramos, Spencer Garrett, Molly Gordon, DeVaughn Nixon, Delante Desouza, Jimel Atkins, Austin Aaron, Jon Young avec Rob Morgan et Sally Field. L’émission sera diffusée sur HBO en mars.