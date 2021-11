Magic Johnson réfléchit à la difficulté à informer sa femme Cookie du diagnostic de VIH

Magic Johnson parle du moment le plus douloureux de sa vie : devoir annoncer à sa femme, Cookie Johnson, qu’il était séropositif. Le couple s’est marié 45 jours seulement avant que Johnson n’apprenne son diagnostic. Ils étaient sortis ensemble pendant 14 ans avant de se marier et ont eu deux mariages annulés. Cookie était enceinte de leur premier enfant au moment de la découverte de Johnson.

« C’était difficile parce que je l’aimais tellement et je détestais la blesser », a-t-il déclaré à Gayle King dans une récente interview. Johnson n’avait aucun symptôme. Il s’est présenté à un examen médical de routine et a appris qu’il avait contracté le virus après que les médecins l’ont fait venir au bureau pour obtenir des résultats. Il admet qu’il avait été imprudent sexuellement, utilisant rarement la protection avec diverses femmes dans sa vie.

« J’ai joué contre certains des meilleurs joueurs de basket-ball du monde, n’est-ce pas? J’ai participé à des championnats. J’ai participé à neuf [NBA] Les finales, donc je connais la pression. Mais il n’y avait pas de plus grande pression que de conduire à la maison pour lui dire », ajoute-t-il. « Le moment clé a été lorsque Cookie a fait le test et que les résultats sont revenus qu’elle et le bébé allaient bien. »

Il dit que Cookie et leur enfant à naître étaient sa priorité absolue. « Je voulais m’assurer qu’elle irait bien, que le bébé irait bien, puis je pourrai aller de l’avant en m’assurant que j’allais bien. »

Après avoir révélé son diagnostic au monde, le couple a rencontré une certaine opposition en raison du manque d’éducation sur le virus. « A cette époque, les gens n’étaient pas éduqués, alors ils pensaient que vous ne pouviez pas toucher les gens. Vous ne pouviez pas embrasser les gens. Et je ne voulais pas que les gens nous traitent comme si nous étions des lépreux. »

Cookie a expliqué avoir appris le sort de son mari dans une interview en 2016 avec Robin Roberts de Good Morning America. « Cela m’a fait mourir de peur. Je veux dire, je suis tombé à genoux. Nous sommes tous les deux tombés à genoux et nous avons commencé à pleurer. Je n’ai pas eu le temps de me mettre en colère contre ce qui s’est passé, vous savez, ou de commencer à poser des questions. [My mind] est allé à ‘Il va peut-être mourir. Il n’y avait pas beaucoup de connaissances en 1991. »

Quitter Magic n’a jamais été une option pour elle. « Il a dit : ‘Si tu veux partir, tu sais, je ne t’en veux pas. C’est bon. Je comprends.’ Puis j’ai dit: « Tu te moques de moi? Non. Je t’aime. Je vais rester ici et t’aider à vivre. Je vais rester ici et nous allons battre cette chose. Nous allons trouver comment battre cette chose' », se souvient-elle.