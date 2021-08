Magic Johnson sur le fait de coucher avec 6 femmes à la fois

in

Magic Johnson est l’un des plus grands joueurs NBA de tous les temps. Non seulement il a laissé un impact vraiment significatif sur le sport du basket-ball, mais sur la société en général.

Après avoir remporté cinq championnats assez rapidement, la carrière de Johnson s’est interrompue en 1992 lorsqu’il a découvert qu’il avait été testé positif au VIH. Il n’avait que 32 ans à l’époque et venait de terminer une saison où il a récolté en moyenne près de 19 points et 13 passes décisives par match.

Johnson a pris sa retraite immédiatement après avoir entendu le diagnostic (bien qu’il soit récemment revenu brièvement en 1995-96.)

À partir de ce moment-là, la star des Los Angeles Lakers a parlé très ouvertement et honnêtement de toutes ses tendances sexuelles dans le but d’éduquer le public sur le fait que n’importe qui pouvait contracter le VIH s’il ne faisait pas attention. Une histoire en particulier de cette période spécifique se démarque.

“Comme je l’ai dit, les femmes ont des fantasmes différents”, a fait remarquer Johnson. « Certains veulent être avec 2-3 à la fois. Une fois, j’en ai eu 6 à la fois.

« C’était leur fantasme ou votre fantasme ? » l’intervieweur a répondu.

“Les deux”, a admis Johnson. « Probablement plus le leur que le mien »

Ce genre de style de vie n’était pas bon marché, cependant. Johnson a fait face aux conséquences de ses choix beaucoup plus rapidement qu’il ne l’aurait imaginé.

“Je n’envoie aucun message contradictoire, c’était ma vie”, a déclaré la légende des Lakers. « Si vous me demandez si je me suis amusé, je me suis amusé. « Avez-vous apprécié vos fantasmes ? » Oui je l’ai fait. Mais vous payez pour cela.

Bien que les fans d’aujourd’hui connaissent principalement Johnson pour ses prédictions intéressantes et qu’il est le destinataire fréquent de cadeaux notables des Lakers, il était une icône absolue à son apogée et ses expériences ont façonné la vie de beaucoup sur et en dehors du terrain.

