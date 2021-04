Il y a à peine une semaine, le Peoplemover devait rouvrir le 4 avril 2021, plus d’un an après sa première fermeture. Mais quelques jours seulement avant la date supposée arriver, Walt Disney World a annoncé que le Peoplemover restera fermé jusqu’au 30 avril au moins. Cela fait du 1er mai 2021 le plus tôt possible pour voir le trajet revenir. en ligne pour les invités.