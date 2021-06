Magic: Legends fermé pendant la bêta ouverte

Le développeur Cryptic Studios a annoncé la fermeture de son action RPG Magic: Legends en octobre, avant même sa sortie correcte.

Dans un article publié sur le site Web du jeu, le producteur exécutif Steve Ricossa a déclaré que le titre “avait raté la cible” de ce que le studio avait espéré. Magic: Legends est entré en version bêta ouverte sur PC via Epic Games Store en mars et devait sortir sur Steam, PlayStation 4 et Xbox One plus tard cette année.

“Notre vision de Magic: Legends a raté la cible, mais nous sommes fiers de ce que nous avons accompli”, a écrit Ricossa.

“Grâce à Wizards of the Coast, nous avons pu proposer le vaste Magic: The Gathering Multiverse à un large public et explorer de nouveaux angles au sein du genre ARPG établi. Nous avons appris plusieurs leçons précieuses en cours de route, et nous les utiliserons pour améliorer Cryptic’s efforts de développement futurs.”

Tous les achats effectués pendant la bêta ouverte sont remboursés et plus tard cette semaine, tous les articles pourront être achetés avec la devise du jeu Magic: Legends Aether.

Récemment, le président de Wizards of the Coast, Chris Cocks, a déclaré que les jeux vidéo étaient une partie « essentielle » de l’avenir de ses marques, qui incluent Magic: The Gathering et Dungeons & Dragons.

