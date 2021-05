“ Magic ” N’Golo Kante félicité pour son rôle dans le but “ parfait ” de Chelsea alors que le Français prouve que Cesc Fabregas a raison avec une course phénoménale avant l’ouverture de Timo Werner contre le Real Madrid

N’Golo Kante a absolument dominé le Real Madrid la semaine dernière et le milieu de terrain de Chelsea a repris là où il s’était arrêté lors du match retour de la demi-finale de la Ligue des champions mercredi soir.

Le Français a dirigé le milieu de terrain du Real alors qu’il faisait match nul 1-1 en Espagne la semaine dernière et il vient de jouer un rôle spécial alors que les hommes de Thomas Tuchel ont pris les devants grâce au but de Timo Werner à Stamford Bridge.

.

Kante a joué un rôle crucial dans le match d’ouverture de Chelsea

Après que Chelsea ait remporté le ballon au milieu de terrain, Kante a bondi en avant avec puissance avant de jouer à Kai Havertz, dont le tir a rebondi sur la barre transversale pour que Werner rentre à la maison.

Le joueur de 30 ans a presque à lui seul fixé le but et, dans le cadre des commentaires de talkSPORT, la légende des Rangers, Ally McCoist, a félicité le vainqueur de la Coupe du monde pour sa brillante course de pointe avant le but de l’équipe “ spéciale ”.

«Quel rôle joue Kante dans le but. Absolument magique. Dit McCoist.

«Il fait un peu de va-et-vient avec Timo Werner, récupère le ballon et libère Havertz.

«Il le dinks sur Courtois, il revient de la barre transversale. Qui est là? Timo Werner avec le but le plus facile, il ne marquera jamais un but plus simple.

«Objectif merveilleux. Le rôle que joue Kante est brillant. Tout était parfait.

Kante a également fait le bon choix pour prouver que son ancien coéquipier Cesc Fabregas avait raison pour sa brillante course dans le but.

Fabregas, qui a passé deux ans avec Kante à Stamford Bridge à partir de 2017, a prédit que le Français ferait une autre démonstration d’homme du match.

Il a tweeté: «Mon homme de prédiction de match est N’Golo Kante. Il a très bien joué au match aller et est un joueur de classe mondiale.

«Son énergie au milieu de terrain sera la clé pour gagner le match pour Chelsea.»

Chelsea est entré à la mi-temps avec une avance inestimable, mais le Real sait que sa tâche consistant à marquer un but n’a pas changé.