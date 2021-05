“ Magic ” N’Golo Kante félicité pour son rôle “ spécial ” dans les deux buts de Chelsea alors que le Français prouve que Cesc Fabregas a raison avec une performance phénoménale en Ligue des champions contre le Real Madrid

C’est officiel: N’Golo Kante n’est pas humain.

Le Français a absolument dominé le Real Madrid la semaine dernière et a repris là où il s’était arrêté lors du match retour mercredi soir alors que les Bleus progressaient vers la finale de la Ligue des champions avec une superbe victoire 2-0 (3-1 agg) à Stamford Bridge.

Kante a joué un rôle crucial dans le match d’ouverture de Chelsea

Il a dirigé le milieu de terrain du Real alors qu’il faisait match nul 1-1 en Espagne la semaine dernière, mais n’avait pas l’intention de s’y arrêter car il a joué un rôle spécial dans les deux buts alors que Timo Werner et Mason Mount ont envoyé les Blues en finale à Istanbul.

Pour le premier, Kante a fait un bond en avant avec la puissance avant de jouer à Kai Havertz, dont le tir a rebondi sur la barre transversale pour que Werner rentre à la maison.

Le joueur de 30 ans a presque seul fixé le but et, dans le cadre des commentaires de talkSPORT, la légende des Rangers, Ally McCoist, a félicité le vainqueur de la Coupe du monde pour sa brillante course en flèche avant le but de l’équipe “ spéciale ”.

«Quel rôle joue Kante dans le but. Absolument magique. Dit McCoist.

«Il fait un peu de va-et-vient avec Timo Werner, récupère le ballon et libère Havertz.

«Il le dinks sur Courtois, il revient de la barre transversale. Qui est là? Timo Werner avec le but le plus facile, il ne marquera jamais un but plus simple.

«Objectif merveilleux. Le rôle que joue Kante est brillant. Tout était parfait.

Le milieu de terrain acharné a joué un rôle tout aussi brillant pour la frappe tardive de Mount, mettant en jeu Christian Pulisic qui a glissé pour que l’éblouissant meneur de jeu anglais termine.

McCoist a félicité Pulisic pour avoir pris son temps avec la passe, mais était une fois de plus impressionné par Kante pour sa course dans le but.

«Sans aucun doute absolument génial», a-t-il déclaré à propos du but. «J’étais sur le point de critiquer Pulisic pour ne pas avoir appuyé sur la gâchette.

Mount a scellé la victoire tardivement – et Kante a encore une fois joué un rôle brillant dans le but

La passe de Kante, qui a été magnifique, était géniale.

«Il a pris un contact quand j’ai pensé qu’il aurait dû le frapper et le poser sur une assiette pour Mount.

«Bien mérité. Finale toute anglaise sur les cartes. »

Kante a également prouvé que son ancien coéquipier Cesc Fabregas avait raison pour sa brillante performance dans le match.

Fabregas, qui a passé deux ans avec Kante à Stamford Bridge à partir de 2017, a prédit que le Français ferait une autre démonstration d’homme du match.

Il a tweeté: «Mon homme de prédiction de match est N’Golo Kante. Il a très bien joué au match aller et est un joueur de classe mondiale.

«Son énergie au milieu de terrain sera la clé pour gagner le match pour Chelsea.»

Les hommes de Thomas Tuchel affronteront désormais Man City en finale le 29 mai, l’Allemand devenant le premier entraîneur de l’histoire à disputer des finales consécutives avec deux clubs différents.