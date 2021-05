Magic se rend à Westbrook: “Il fait des choses que je ne pouvais pas faire”

Ce soir, Russell Westbrook peut définitivement battre un record de tous les temps: Il compte 181 triples doubles en NBA, le même que le légendaire Big O, Oscar Robertson. Avec un de plus, aujourd’hui dans le match contre les Atlanta Hawks, il sera à la pointe du classement historique. Il y parviendra, dans cette rencontre ou dans l’une des suivantes dans cette dernière ligne droite de la saison régulière, dans une saison formidable, au cours de laquelle il a récupéré sa meilleure version à Washington Wizards: Il a 35 triple-doubles et une moyenne de 22 points, 11,6 rebonds et 11,5 passes décisives. Il est assuré de réaliser en moyenne un triple-double en une saison complète pour la quatrième fois de sa carrière.. Jusqu’à présent, seul Robertson l’avait réalisé … une seule fois: la saison 1961-62.

Dans une campagne dans laquelle la NBA a dépassé 130 triple-doubles et dans laquelle un nouveau record de tous les temps sera établi, Westbrook en transporte plus d’un quart seul. Ils sont suivis par Nikola Jokic (15), James Harden (12) et Luka Doncic (10). Preuve que cette statistique est plus accessible que jamais aux joueurs, Harden est déjà huitième de tous les temps (58), Jokic neuvième (56) et Luka Doncic, qui termine sa troisième saison, est onzième avec 35. LeBron James, pour son une partie est cinquième avec 99.

Westbrook a également battu le record avec les Wizards, qui l’avaient depuis le tronçon 1988-1991 un Darren Walker qui entre maintenant à l’Université de l’Arkansas-Little Rock et a plaisanté dans une conversation avec David Aldridge (.): «Un de mes joueurs Après l’entraînement, il m’a dit “les Wizards ont emmené Westbrook dans un métier, donc votre record va s’arrêter.” Depuis, je savais que c’était une question de temps».

Mais peu de mots (également recueillis par Aldridge) ont plus de validité pour mettre en perspective ce que fait Russell Westbrook que ceux de Magic Johnson, troisième du classement des triples-doubles (138) et de la personnification du joueur au total: «C’est génial de voir quelqu’un comme Russell Westbrook recevoir le respect qu’il mérite. Quand nous regardons les faits saillants, tout tourne autour du nombre de points marqués par un joueur, de la distance parcourue par un autre joueur… Russell ne rentre dans aucune de ces choses. Vous voyez des joueurs qui marquent 50 points, 60… ou qui marquent huit triples. Mais vous ne le voyez pas quand il est attrapé … Combien cela faisait-il l’autre jour, 20 rebonds? De nombreux joueurs jouent treize ans, quinze ans et n’obtiennent jamais 20 rebonds. Avec les passes de même. Je sais que j’en ai distribué 24 dans un match plusieurs fois, mais pour qu’il atteigne 24 … de nombreuses bases n’atteignent jamais ce nombre. Il fait des choses qui lui font mériter tout ce respect, cet amour. C’est très gros, ce sont des choses que je n’aurais même pas pu faire. Alors je sais combien il fait. “

Magic revendique la domination de Westbrook sur le jeu: «Très peu de gens peuvent faire ce qu’il fait. Par-dessus tout, vous contrôlez l’attaque, obtenez des coups pour tout le monde. C’est la partie la plus difficile: s’assurer que Bradley Beal a ses coups … et ainsi de suite avec tout le monde. Vous mettez tout le monde dans une situation optimale, mais vous marquez également par vous-même. Et vous êtes très actif en défense car presque tous les rebonds sont pris en défense. Aujourd’hui, vous voyez LeBron James, mais pas beaucoup d’autres qui disent: “ Je vais contrôler tout ce qui se passe en attaque et en défense ”. Westbrook crée des inconvénients plus vertigineux pour les Wizards. Comme je l’ai fait: quand il a obtenu un rebond, c’était mieux pour les Lakers. Parce qu’en une seconde je n’étais plus là, et je laissais deux voire trois rivaux derrière moi. C’est pourquoi Showtime était ce qu’il était, surtout si je rattrapais un rebond et me sauvais. C’est la même chose avec Westbrook. “