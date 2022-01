« Magic » Tanguy Ndombele n’est pas le « type de joueur » d’Antonio Conte selon Danny Murphy et Jamie O’Hara avec son avenir à Tottenham incertain après que les fans huent

Tanguy Ndombele n’est pas le « type de joueur » d’Antonio Conte, ancien duo de Tottenham Hotspur, Danny Murphy et Jamie O’Hara.

L’avenir du milieu de terrain français est loin d’être certain au club après avoir été hué par ses propres supporters lors de la victoire du club en FA Cup contre Morecombe.

Ndombele était décevant contre l’équipe de League One

Après une mauvaise performance contre l’équipe de League One, il a ensuite lentement quitté le terrain malgré la défaite 1-0 des Spurs, ce qui a provoqué de fortes railleries de la part des fans qui l’ont exhorté à quitter le terrain.

Arrivé pour 55 millions de livres sterling de Lyon en 2019, la signature du record du club n’a pas encore réalisé son potentiel depuis qu’il a rejoint le club.

À plusieurs reprises dans le passé, Ndombele a été lié à un éloignement du club et Murphy pense que son départ pourrait être imminent car il n’est pas un « joueur de Conte ».

« Ce n’est pas vraiment un joueur de Conte, en tant que milieu de terrain », a déclaré l’ancien milieu de terrain de Liverpool à talkSPORT.

Ndombele a eu du mal à marquer les esprits sous Conte, malgré une passe décisive contre Liverpool

« Il aime plus d’envie, plus de ténacité et plus d’athlétisme chez ses milieux de terrain, il est [Ndombele] a une grande capacité, une grande capacité technique mais il ne le montre pas assez souvent.

«Je l’ai vu un peu et il a joué quelques matchs où il a été très bon et parfois il a probablement l’impression qu’il a été traité durement et qu’il aurait dû avoir plus d’opportunités.

« Parce qu’il est si bon techniquement, de bonnes passes décisives cette saison, des balles brillantes et des moments magiques et il a probablement l’impression qu’il n’a pas eu le soutien pour montrer son talent, dur, c’est comme ça que le football est, certains managers comme vous et certains qui ne le font pas.

«Il a fait des efforts et il a essayé de contribuer, il n’est tout simplement pas le type de Conte.

« Il l’a mis dans un jeu et lui a dit » continuez alors vous allez contre Morecombe, montrez vos affaires et gagnez-nous le match « , et il a été pauvre et Morecombe a pris la tête jusqu’à 70 minutes, puis il a jeté ses jouets en dehors.

Ndombele s’est dirigé directement dans le tunnel après avoir été retiré en seconde période

« Ce n’est pas un accord conclu, s’il a une certaine résilience, il pourrait discuter avec son manager et essayer de revenir mais je ne pense pas que Conte ait le temps de divertir en attendant qu’un joueur de la qualité de Ndombele monte à bord et je suis d’accord avec Si, je pense qu’il y aura un moyen de le faire sortir.

O’Hara a fait écho aux paroles de Murphy et a insisté sur le fait que dès que Conte serait nommé par le club, Ndombele ne travaillerait pas sous lui.

« J’ai su dès que Conte est arrivé que Ndombele n’est tout simplement pas le type de joueur qui va travailler pour Antonio Conte, il n’a pas la forme physique et la volonté de jouer dans une équipe d’Antonio Conte, je savais juste que ce ne serait pas travailler pour lui », a-t-il déclaré sur Breakfast.

«Il n’a d’avenir que s’ils ne peuvent pas se débarrasser de lui, mais je pense qu’ils chercheraient à essayer de le vendre, mais ils ont payé 60 millions de livres sterling pour lui, il était donc censé être une signature de renom, une star pour le club.

Mauricio Pochettino a signé le Français qui a même marqué lors de ses débuts avec les Spurs contre Aston Villa

« Il y a 10 ans, Ndombele est pour moi un retour en arrière de ce joueur ‘numéro 10’ dont comme un franc-tireur, un homme magique qui pourrait faire quelque chose d’extraordinaire, quelque chose de spécial pour gagner un match, je ne pense pas vraiment que ces joueurs n’existe plus.

« Vous devez être capable de courir, de pouvoir travailler, vous devez être brillant dans la transition, récupérer le ballon, vous remettre en forme, les footballeurs maintenant, je pense, sont plus robotiques qu’avant .

« Ces joueurs à l’époque comme le [Rafael] van der Vaart’s, je pense qu’ils sortent du jeu, il s’agit de fitness, jusqu’où pouvez-vous courir, quelle distance de sprint pouvez-vous faire, comment travaillez-vous lorsque vous n’êtes pas dans le ballon, pouvez-vous appuyer de l’avant .

« Ndombele n’est tout simplement pas cela, il n’est tout simplement pas ce type de joueur. »