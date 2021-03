Magic the Gathering Arena maintenant disponible pour iPhone et iPad

Nerds du monde, rassemblez-vous. Magic the Gathering Arena est lancé aujourd’hui pour les utilisateurs d’iPhone et d’iPad. Si vous êtes fan de Magic, il est possible de jouer à Magic the Gathering Arena sur votre Mac depuis 2020, et maintenant c’est ici pour iPhone et iPad.

Le développement de la version iOS a commencé en 2017, et elle était auparavant disponible en version bêta. La version Mac n’est disponible que sur Epic Games Store, ce qui est amusant si l’on considère l’essai en cours Epic vs Apple.

La bonne partie est que lorsque vous commencez à jouer au jeu sur iPhone et iPad, vous pouvez vous connecter à partir de votre compte précédent, vous n’avez donc pas à recommencer. MTG Arena suit les mêmes règles que le jeu de cartes physique Magic. Vous pouvez invoquer des terres, des monstres et combattre vos amis et d’autres joueurs autant que vous le souhaitez.

La différence avec Magic the Gathering Arena est qu’il utilise un mécanisme de mélange plutôt que l’aléatoire mathématique traditionnel, de sorte que l’algorithme du jeu décide quelles cartes vous obtenez parmi plusieurs variantes.

Ce n’est pas seulement Magic qui vous permet de jouer aux cartes en ligne. Pokémon a une application TCG ainsi que le jeu de cartes Yu-Gi-Oh.

MTG Arena est gratuit, mais propose des achats intégrés, tels que des packs de cartes, des gemmes, etc. Vous pouvez télécharger le jeu sur l’App Store ici.

