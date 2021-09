Magical No.1 du Steve Miller Band lance un sort de charte

Le groupe Steve Miller étaient la chose la plus chaude à la radio américaine et dans les magasins de disques, à la fin de l’été 1982. Leur album Abracadadra, sorti en mai de cette année-là, était en voie de vendre des disques de platine aux États-Unis seulement, et était sur le point de commencer une période de six semaines. couru au n ° 3 du Billboard 200. Le 4 septembre, l’as guitariste et son groupe étaient également les rois de la pop, alors que la chanson titre contagieuse de l’album est montée au n ° 1 du Hot 100.

La chanson, écrite par Miller et co-produite avec le batteur du groupe Gary Mallaber, illustrait la capacité du Milwaukee axeman à créer un excellent album rock avec une oreille attentive au single commercial. C’était une combinaison qui avait fonctionné avec brio sur deux précédents singles pop américains n ° 1 pour la tenue, avec “Le Joker” de 1973 et “Rock’n Me” en 1976. “Ce qu’on attend de moi, ce sont des morceaux courts”, a-t-il déclaré à Rolling Stone, peut-être avec une pointe de frustration. “Ils veulent juste ce correctif de quatre minutes.”

Après qu’« Abracadabra » ait atteint le sommet, l’histoire s’est inversée : « Rock’n Me » s’était hissé au sommet du palmarès américain en détrônant « If You Leave Me Now » de Chicago. Maintenant, le nouveau hit a été remplacé au n ° 1 par “Hard To Say I’m Sorry” du même groupe.

“Abracadabra” a eu deux semaines non consécutives au sommet, devenant un single d’or, et a également atteint le numéro 1 en Australie, en Autriche, au Canada, en Suède et en Suisse. Il a atteint le n ° 2 au Royaume-Uni, devenant le seul hit du groupe dans le top 10 en juillet 1982. Le single n’a été dépassé que par “Happy Talk” de Captain Sensible, puis “Fame” d’Irene Cara. L’album Abracadabra est également devenu leur seul Top 10 LP au Royaume-Uni, passant trois semaines consécutives au n ° 10.

