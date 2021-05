Magicien Jokic, soldat Campazzo – AS.com

Un signe clair qu’une longue nuit vous attend: en 28 secondes de jeu, les Knicks avaient été sifflés à Denver par trois rencontres et une technique de leur entraîneur, un Tom Thibodeau qui a son équipe. 37-29, quatrième à l’Est dans une saison rare des taches pardonnables comme celle-ci: 113-97 dans les Rocheuses, dans un match où ils ont payé les plats cassés du dérapage des Lakers sur la piste de quelques Nuggets qui, à 44-22, ont mis leur marque 10-2 lors des douze derniers matchs (sans Jamal Murray: impressionnant) et fait match nul encore une fois aux Clippers dans un duel particulier pour voir qui est troisième et qui quatrième dans l’Ouest.

Le tableau de bord n’explique pas la supériorité terrifiante qui a été constatée sur le terrain: il était de 34-12 au bout d’un quart, 50-22 en 16 minutes. Il n’y avait plus de jeu. Mais c’est que dans ce 34-12 dans le premier set, un massacre, Nikola Jokic a marqué 24 points, attrapé 6 rebonds et il a fait quatre compagnons, plus ou moins ce qu’il ajoute normalement en un mois. Oui: avec un 8/9 en coups, le futur MVP (sans discussion déjà) s’est empilé dans les 12 premières minutes 24 points et il a battu les Knicks, tout seul, 24-12. Énorme. Seule la faible intensité du match l’a ensuite empêché de signer une ligne statistique monstrueuse. Enfin, il a signé 32 points, 12 rebonds et 6 passes décisives. Le meilleur joueur de cette saison.

Les Knicks n’ont trouvé aucun moyen de s’accrocher au jeu, comme ils le font presque tous les soirs. Avec Julius Randle sous contrôle (14 + 8 + 5), Derrick Rose (14 points) et Quickley (18) ont de nouveau marqué dès la deuxième unité. Mais rien n’était particulièrement pertinent dans une raclée dans laquelle un joueur qu’ils ont échangé il y a un peu plus d’un mois, Austin Rivers, a terminé avec 25 points, 6/9 en triple et 11 au quatrième quart, appréciant contre son ex avant d’assurer qu’arriver aux Nuggets a changé sa vie à ce stade de sa carrière, en raison de la chimie collective et de la générosité que l’on retrouve dans son nouveau vestiaire. Les Knicks l’ont envoyé le 25 mars au Thunder, où il a été libéré. Le 20 avril, il a signé un contrat de dix jours avec les Nuggets, qui étaient dans le besoin au poste de meneur après la grave blessure de Murray. Puis il a élargi le lien pour toute cette saison.

Les rivières sont importantes car la terrible chance des Nuggets avec les blessures a été amorcée par des positions en zone arrière: sans Murray pour tout le parcours, également sans Morris, Barton et maintenant PJ Dozier, avec une blessure musculaire très laide. Il reste peu de choses debout, et il apparaît des rivières … et c’est gigantesque Facundo Campazzo, du démarreur d’urgence à l’acteur important. L’Argentin a signé l’un de ses meilleurs matchs en NBA: plus de 33 minutes, 16 points, 9 rebonds, 4 passes décisives, 5 interceptions, 5/12 en tirs et une seule défaite. Il a deux matchs d’affilée avec 5 interceptions, quelque chose que personne n’a fait avec le maillot des Nuggets depuis le célèbre Fat Lever en 1989. Presque rien. A un excellent niveau, Campazzo se forme comme un petit dans un quintette, ils pendent de force, gigantesques dans le reste des positions: Michael Porter Jr, Aaron Gordon, Paul Millsap et le roi du soleil, Nikola Jokic.

Après le passage à tabac des Knicks, Michael Malone a insisté sur le fait que ils apprécient au maximum la robustesse, la compétitivité et l’intelligence de Campazzo, malgré le sanmbenito d’un joueur trop petit: «Il n’est pas nécessaire de juger un livre par son apparence avant de le lire. Et Facundo Campazzo en est l’exemple vivant ». Tous ceux qui l’ont vu jouer en Espagne ou avec l’équipe argentine l’ont clairement compris. Au Colorado, ils ne doutent plus. Sa grande opportunité est arrivée, en raison d’un fléau de blessures dans son équipe, et il en profite au maximum. Ce qu’il a toujours fait, tout au long de sa carrière, quoi qu’en disent ceux qui continuent de parier contre lui.