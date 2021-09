Magie à Manchester – Gérer Madrid

Le Real Madrid Club de Fútbol a toujours entretenu une relation unique avec l’UEFA Champions League. De nombreux moments emblématiques du club ont été mis en lumière lors de compétitions européennes. Ce soir était une autre de ces nuits.

Le Real Madrid Femenino s’est qualifié pour la phase de groupes de l’UEFA Women’s Champions League pour la première fois de son histoire. Ce n’était pas facile et cela a été un long voyage, mais une victoire 1-0 contre Manchester City en Angleterre a couronné ce voyage incroyable et ce n’est que le début de la romance de Las Blancas avec la compétition préférée des Madridistas.

Et la façon dont ils se sont qualifiés pour affronter City était assez romantique, Madrid défiant les probabilités la saison dernière. Une seule équipe de chaque ligue se qualifie directement pour l’UWCL. C’était une fatalité que le FC Barcelone remporterait le championnat en 2020/21, donc Las Blancas devait terminer deuxième ou troisième.

Las Blancas a obtenu une place contre un rival direct de la Real Sociedad, mais les choses ont mal commencé. La Real a pris une avance de deux buts juste après le début de la seconde mi-temps via le point de penalty. La situation était désastreuse, mais les fans s’attendent à ce que le Real Madrid se batte jusqu’au bout – Hasta el Final, Vamos Real.

Le Real Madrid a incarné cet esprit intrinsèquement lié au maillot blanc et n’a jamais abandonné. Marta Cardona a réduit de moitié le déficit à la 71e minute, puis l’arrière droit Kenti Robles a marqué dix minutes plus tard pour égaliser le match. Jessica Martínez a ensuite marqué le but vainqueur à la 84e minute pour garantir que Las Blancas aurait la chance de se battre pour la qualification en Ligue des champions. C’était une remontada tardive, quelque chose que Las Blancas avait réussi à accomplir à plusieurs reprises tout au long de la saison 20/21.

Le tirage au sort qui déciderait de l’adversaire du Real Madrid lors des éliminatoires de l’UWCL a eu lieu le 22 août. Las Blancas a reçu l’un des adversaires les plus difficiles possibles : Manchester City. City a terminé juste derrière Chelsea lors de la dernière campagne de la Super League féminine et s’est qualifié pour les quarts de finale de l’UWCL, où ils ont été éliminés par Barcelone.

Manchester City était un grand favori avant le match. Ce statut n’a fait qu’augmenter à mesure que des nouvelles dévastatrices sortaient du camp du Real Madrid. La meilleure joueuse de Las Blancas, Marta Cardona, s’est déchirée le ménisque et le meilleur buteur de la saison dernière, Kosovare Asllani, a reçu un diagnostic de COVID-19. La nouvelle s’est aggravée lorsqu’il a été annoncé que le milieu de terrain vedette Maite Oroz s’était également blessé.

City a dû faire face à une crise de blessures, mais ils se sont pavanés dans l’Estadio Alfredo Di Stéfano, convaincus qu’ils étaient à un niveau supérieur au Real Madrid.

“Les gens pourraient penser qu’à cause de leur nom, le Real est une équipe expérimentée, mais ce n’est pas le cas”, a déclaré l’ancienne capitaine de Barcelone et actuelle Cityzen Vicky Losada. «Ce n’est que leur deuxième saison dans le championnat espagnol. Ils ont des joueuses très talentueuses mais les filles apprennent encore à se connaître. »

Bien que « les filles apprennent encore à se connaître », le Real Madrid a dominé Manchester City à Madrid. Ils se sont créés la majorité des occasions et ont même raté un penalty en première mi-temps. City a fait payer Las Blancas, comme le font les bonnes équipes.

Caroline Weir a bondi sur un ballon lâche et l’a martelé au fond du filet. City a eu le meilleur sur le jeu pendant la majeure partie de la seconde mi-temps, mais Las Blancas a augmenté d’un cran dans les dernières minutes.

Il semblait que cette bonne performance serait gâchée et que le Real Madrid se retrouverait avec une montagne à gravir à Manchester jusqu’à ce que Kenti Robles arrive dans la surface pour marquer dans le temps d’arrêt de la deuxième mi-temps. Le but du Mexicain a consolidé un match nul qui ressemblait à une victoire pour le Real Madrid et à une défaite pour une équipe de City qui n’a tout simplement pas pu franchir la ligne d’arrivée.

Le Real Madrid s’est rendu en Angleterre pour gagner s’il voulait se qualifier pour la phase de groupes de l’UWCL. Las Blancas était à nouveau la meilleure équipe tout au long de la première mi-temps. À la 32e minute, le madrilène avoué Nahikari García a couru sur une passe déviée de Claudia Zornoza et a terminé de manière exquise. Elle pensait avoir marqué un premier match important et son premier but officiel pour le Real Madrid.

Le drapeau s’est levé et le but a été refusé à tort, car Nahikari avait dirigé sa course de manière experte. C’était comme si c’était une répétition du match aller. Las Blancas a dominé City mais n’avait rien à montrer. C’était jusqu’à ce que Claudia Zornoza propulse le ballon au fond des filets juste à la mi-temps.

Kenti Robles a remporté le corner avec un tir époustouflant. Teresa Abelleira a joué le corner qui a suivi dans la surface et il a été frappé à Zornoza. Le milieu de terrain a frappé le ballon avec force sur le gardien, dont la vue était masquée par son propre joueur. La gardienne a réagi tardivement et le ballon a dévié d’elle au fond des filets.

City avait besoin d’un but et en a pressé un tout au long de la seconde mi-temps et leur urgence n’a fait qu’augmenter à mesure que le chronomètre s’approchait de la barre des 90 minutes. Le Real Madrid a défendu vaillamment en tant qu’unité et en tant qu’individus. Les attaquants n’ont jamais cessé de courir après le ballon, les milieux de terrain se sont retrouvés coincés chaque fois qu’ils le pouvaient et la défense est venue s’accrocher à maintes reprises.

Le coup de sifflet final a retenti après quatre minutes de temps additionnel et l’exaltation de Las Blancas était palpable. Le Real Madrid Femenino s’était qualifié pour la phase de groupes de l’UWCL pour la première fois de son histoire. Cela a été un long processus – de l’acquisition de CD Tacon à la remontada contre La Real et tout le reste – mais c’est l’objectif depuis la création de l’équipe. Et ils ont couronné le tout avec deux soirées européennes brillantes, dramatiques et historiques à la manière du Real Madrid.

Las Blancas s’est battu jusqu’au bout et a vaincu Manchester City contre toute attente. Un arrière droit et un milieu de terrain ont marqué les buts cruciaux tandis que toute l’équipe effectuait un virage défensif exténuant. C’est le début de quelque chose de nouveau pour les femmes portant des chemises blanches et il y a beaucoup plus à venir d’elles lors de ces nuits magiques. Mais, pour l’instant, célébrons ce moment à Manchester car nous assistons à l’histoire en temps réel et des nuits comme celles-ci sont ce qui fait le Real Madrid, le Real Madrid.

Photo de Robbie Jay Barratt – AMA/.