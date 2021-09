Magie à New York – WWD

NEW YORK – La magie a débarqué sur la côte est.

Après une interruption de 18 mois, le circuit des salons professionnels est de retour dans la Grosse Pomme. Sauf que cette fois, ce qui était autrefois connu sous le nom de salons Fame et Moda a été consolidé dans le salon Magic, avec des marques et des acheteurs au détail, petits et grands, affluant au Jacob K. Javits Convention Center à Hudson Yards à New York ce passé du dimanche au mardi.

« Vous pouvez sentir l’énergie ici et que les gens sont si reconnaissants d’être de retour [in person]”, a déclaré à WWD Kelly Helfman, présidente commerciale d’Informa Markets Fashion. « Je n’ai pas parlé à une personne qui s’est dit : « En personne n’en valait pas la peine ». Rien de cela. Les gens ont dit : « merci. C’est mieux que ce à quoi je m’attendais.

“La mode est une industrie tellement tactile”, a-t-elle poursuivi. « Ces détaillants mouraient d’envie de revenir, car ils ont besoin de toucher, de sentir et de voir la qualité [of products]. Ils peuvent faire une partie de cela en ligne, mais il n’y a rien de tel que de rencontrer les marques que nous connaissons et aimons, [as well as] découvrir de nouvelles marques, qu’il s’agisse de marques américaines, de marques internationales, de jeunes créateurs, de créateurs émergents ou de marques appartenant à des Noirs.

Helfman a ajouté qu’en combinant ce qui était autrefois les salons Fame et Moda, la société mère Informa Markets a pu atteindre un public plus large tout en renforçant la reconnaissance de la marque du salon Magic de Las Vegas.

“Il y a tellement d’élan et les gens ici sur la côte Est sont tellement excités de découvrir ce dont ils ont entendu parler à Las Vegas, le nom de Magic”, a-t-elle expliqué. « Magic New York nous permet désormais de nous développer et d’offrir plus de catégories, comme les chaussures, les accessoires. Ces émissions traditionnelles – comme un Fame et un Moda – existent au sein de Magic New York, mais elles sont appelées en tant que catégories. Ainsi, par exemple, tendance ou sportswear [sections]. C’est beaucoup plus complet.

Plus de 260 marques du monde entier exposées à Magic lors des événements de trois jours – des noms comme Chinese Laundry, Ceros Jeans, Lush Clothing, 1Sock2Sock, Sam Edelman, Vintage Havana et plus – tandis que des détaillants, dont Target, Zappos, Bloomingdale’s, Amazon , Lulus et Neiman Marcus, en plus d’un certain nombre de boutiques spécialisées, arpentaient les étages du centre des congrès à la recherche des dernières tendances.

“Aucun de nous ne savait vraiment à quoi s’attendre et les marques étaient prudentes”, a admis Helfman, qui a ajouté que le centre des congrès était équipé d’allées plus larges et de plus d’espace entre les stands pour la distanciation sociale, les masques obligatoires et les cartes de vaccination à l’entrée et les stations de désinfection des mains mis en place dans tout le bâtiment pour lutter contre les périodes de pandémie.

«Les gens qui se sont présentés, ils étaient sérieux au sujet de l’achat; ils faisaient des affaires », a déclaré Helfman. « Les acheteurs écrivent plus de commandes que prévu et ils ont l’impression que New York est de retour. Maintenant, ils ont la confiance pour 2022 et au-delà. Ils me demandent plus de spectacles. Donc, espérons-le, Magic New York sera là pour rester.

Des sacs Swag, une répétition magique, des cocktails de réseautage et des lectures psychiques n’étaient que quelques-uns des cadeaux disponibles lors de l’événement, alors que les acheteurs parcouraient les tendances, parmi lesquelles la durabilité, la fluidité des genres et les couleurs vives continuaient de régner en maître.

“C’est vraiment une question de couleur”, a déclaré Randa Hajjar, responsable de la vente en gros de chaussures de camping aux États-Unis et au Canada. « Vous verrez beaucoup de roses, de jaunes et de verts, des couleurs qui sautent vraiment aux yeux. Il s’agit d’être heureux, optimiste, de vivre sa vie.

La marque basée à Majorque, en Espagne, qui vend des baskets et des sandales à la mode, s’est inspirée des chaises pliantes de plage vintage et des escapades estivales exotiques avec sa collection “Summer Finca”.

“C’est-à-dire, pensez à vous prélasser dans votre domaine d’été sur une île ou au bord de la piscine”, a déclaré Hajjar, ajoutant que Camper a continué à faire des progrès en incorporant du faux cuir, ainsi que des chaussures en plastique recyclé ou en nylon, dans ses créations, tout en s’approvisionnant uniquement dans des usines éthiques. (La marque espère éliminer le plastique vierge de ses chaussures d’ici 2025.)

« C’est un peu le message que les gens veulent entendre », a-t-elle déclaré. « Ils veulent soutenir les produits durables. Mais aussi, les consommateurs veulent un produit bien fait avec un bon cuir de haute qualité.

Ersoy Eligul, fondateur de 1Sock2Sock, a ajouté que les consommateurs recherchent des articles qu’ils peuvent utiliser toute l’année.

« Fondamentalement, des choses qui ne sont pas à usage unique », a-t-il déclaré. La marque de chaussettes basée dans le New Jersey vend des chaussettes fabriquées à partir de matériaux biologiques et de bambou.

Une autre priorité notable qui continue de briller est les vêtements et accessoires non sexistes, tels que les lunettes n ° 2. La société basée à Brooklyn, NY, qui a été lancée en février, fabrique des lunettes de soleil qui peuvent être portées par les hommes et les femmes.

“Nos lunettes, elles sont toutes unisexes”, a déclaré Swin Huang, fondateur et designer de No. 2 Eyewear. « C’est définitivement une tendance. Et pour moi, en tant que designer, je ne pense pas que les lunettes devraient avoir un genre de toute façon. Un gars peut porter ça; une femme peut porter ça.

Les lunettes No. 2, fabriquées en acier inoxydable japonais et vendues au détail environ 240 $, sont également durables.

“Nous ne sommes pas une marque de mode rapide”, a déclaré Huang. « Si vous achetez une paire de lunettes de soleil à 35 $, la qualité n’est pas là. Vous venez de le jeter. Le matériau est de longue durée. C’est une partie très importante de la marque.

Alors que certaines marques ont reconnu les vents contraires tout au long de la chaîne d’approvisionnement causés par la pandémie, y compris les augmentations de prix des matières premières et les retards, ainsi que les pressions inflationnistes, la plupart étaient optimistes quant à l’avenir. Beaucoup ont trouvé des moyens de surmonter les défis. La marque de prêt-à-porter basée à Los Angeles, Lena, par exemple, ajoute une “date de livraison prévue” à toutes ses étiquettes, “afin que les acheteurs sachent à quoi s’attendre de notre part”, a déclaré Jin Kim, un représentant commercial de la marque.