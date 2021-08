Magisk est toujours en vie, bien que sans l’une de ses caractéristiques vedettes | La technologie

Le créateur de Magisk travaille désormais pour Google et cela a amené ceux de Mountain View à poser une série de problèmes lors du développement de leur outil pour donner un accès root aux terminaux Android.

Quand il s’agit de parler de root, le premier mot qui vient à l’esprit pour tout utilisateur versé dans ces termes est : Magisk. Cet outil venu éclipser, en quelque sorte, SuperSu ne traverse pas son meilleur moment.

Le créateur de Magisk a été signé par Google et, bien sûr, il y a un conflit d’intérêts par la société qui a créé Android et un utilisateur qui a pu fabriquer un outil qui permet aux utilisateurs d’avoir les pleins pouvoirs sur leurs terminaux.

Tous les utilisateurs qui utilisent encore cet outil sur leurs appareils ont passé quelques mois avec des doutes quant à l’avenir de Magisk. L’attente est terminée et, maintenant, le créateur de cet outil a fait une déclaration annonçant ce qui se passera à l’avenir.

La publication a été réalisée via la plateforme de microblogging appelée Medium. Dans le texte qu’il a écrit, il communique que Magisk sera toujours en vie, mais pas de la même manière qu’il l’était jusqu’à présent.

Le principal changement que subira Magisk est que le module MagiskHide n’aura plus de développement. Ce que ce module a fait, c’est cacher au système qu’il avait été modifié, ce qui a permis aux applications qui n’avaient pas besoin de root de fonctionner parfaitement.

Et, est-ce que, lors du déverrouillage du chargeur de démarrage et de la modification ultérieure du système via la racine, des applications telles que Pokemon Go ou toute application bancaire ont cessé de fonctionner. Cette mesure a été conçue pour offrir plus de sécurité aux utilisateurs.

La perte de ce support est un gros bâton pour les utilisateurs les plus aventureux lorsqu’il s’agit de jouer avec le système et de jouer avec leurs appareils. Bien sûr, MagiskHide est toujours un module open source, il ne serait donc pas étrange qu’un autre développeur prenne le relais.

L’actualité est toujours douce-amère, bien que compte tenu de la communauté existante au niveau racine et des modules pour modifier le système, l’étrange serait que Magisk disparaisse complètement. L’avenir est le seul qui a la réponse, pour le moment nous ne pouvons que voir comment les événements se déroulent.