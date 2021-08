Magnifique, Maribel Guardia nous présente son personnage de théâtre | INSTAGRAM

La belle et la talentueuse actrice costaricienne Maribel Guardia s’est avérée être l’une des plus appréciées dans le monde de la télévision musicale et théâtrale, à tel point qu’elle a été invitée à participer à une nouvelle pièce intitulée “Le Tenorio comique”, où il partagera la scène avec certains de ses célèbres compagnons bien-aimés que j’ai rencontrés tout au long de sa carrière

Cette fois nous aborderons l’un de ses derniers posts Instagram, il s’agit d’une photographie sur laquelle il apparaît présentant son personnage pour ce nouveau oeuvre de théatre ce sera sûrement un succès.

Il nous a révélé que son personnage il s’appelle “Madame Inès” et qu’elle est apparemment une personne très religieuse parce que sa robe a une croix juste devant et elle porte également une couronne sur la tête, en plus du fait que la robe est très élégante et belle.

Nul doute que la chanteuse s’en sortira également très bien, car elle a une confiance incroyable lorsqu’elle se présente devant le public, car elle sait que la plupart d’entre eux l’aiment beaucoup et depuis qu’elle est venue à Mexique Ils l’ont acceptée de manière phénoménale dans tous les projets auxquels elle a participé.

Ce divertissement a cumulé plus de 36 000 likes en quelques heures, en plus il a fait venir de nombreuses personnes pour la féliciter et lui souhaiter beaucoup de succès pour cela. nouveau projet auxquels vous vous aventurez sont habitués en 2021.

Pour cette raison et pour le grand nombre de collègues talentueux qui seront à ses côtés, nous pouvons dire que le travail sera très bon et recommandable, même si pour l’instant nous n’avons qu’à attendre de voir ce que le public en dit.

De plus, dans ses histoires, il utilisait un peu d’informations sur ce nouveau projet, nous montrant un peu les répétitions qu’ils font pour que tout se passe parfaitement et que personne n’oublie ses répliques.

Il a également mis en ligne une histoire il y a quelques minutes dans laquelle il a partagé à quel point il était heureux d’être revenu dans l’émission matinale de Televisa AUJOURD’HUI ce matin où il était également chargé de partager ce projet avec nous, qui va être magnifique devant les caméras de télévision. qui lui manquait déjà.

Et c’est que récemment Maribel Guardia avait été à l’intérieur de sa maison de modélisation à partir de là sans avoir à sortir et en prenant le maximum de soin de la situation mondiale, réussissant à produire les plus belles photographies de sa part et le tout avec une atmosphère très professionnelle ceci pour promouvoir le vêtements qui viennent chez vous en tant qu’ambassadeur de plusieurs magasins en ligne.